न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही हुई स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई : जेल अधीक्षक

बांदा के गैंगस्टर व स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से रिहाई का प्रकरण. अयोध्या जेल से दो कैदियों के फरार होने पर डीजी सख्त.

स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई का मामला.
स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई का मामला. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:59 AM IST

बांदा/लखनऊ : गौतमबुद्धनगर की सीजेएम कोर्ट द्वारा गैंगस्टर व स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से रिहाई प्रकरण में जेल अधीक्षक बांदा ने अपना स्पष्टीकरण दिया है. बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम के अनुसार रवि काना की रिहाई न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर की गई थी. सीजेएम गौतमबुद्ध नगर द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का भी जवाब देने के लिए प्रस्तुत रहूंगा. वहीं अयोध्या जेल से दो कैदियों के फरार होने के बाद डीजी जेल ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

जानकारी देते जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम. (Video Credit : ETV Bharat)


जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम में बताया कि अगस्त 2024 में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित होजर गौतमबुद्ध नगर जेल से रवि काना को बांदा जेल में निरुद्ध किया गया था. इस पर 20 से अधिक मामले थे. सभी मामलों में रिहाई के आदेश प्राप्त हो चुके थे. वहीं एक मामले का रिहाई आदेश 28 जनवरी की सुबह 7.15 बजे का जारी हो गया था.

डीजी कारागार पीसी मीना एक्शन ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश.
डीजी कारागार पीसी मीना एक्शन ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश. (Photo Credit : ETV Bharat)

इस बारे में बताया कि रिहाई आदेश जब दूसरे जनपद से आता है तो हम रेडियो ग्राम के माध्यम से उसे कंफर्म करते हैं. कंफर्मेशन न हो पाने के कारण उस दिन जेल में निरुद्ध रखा गया था. जिसका कंफर्मेशन बाद में न्यायालय से प्राप्त हुआ. उसके पहले एक वी वारंट हमें प्राप्त हुआ. उसमें 29 जनवरी को पीसी करानी थी. जिसकी वीसी के जरिए पेशी भी कराई हुई, लेकिन पेशी के दौरान न्यायालय द्वारा कोई आदेश न मिलने के कारण 29 तारीख की शाम 6:30 बजे तक इंतजार के बाद जेल में अभियुक्त को रखने का कोई वैध आदेश नहीं होने के चलते शाम 6:39 बजे रिहा कर दिया.



जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम ने बताया कि रात लगभग 8 बजे के आसपास जेल की मेल आईडी पर हमें रवि काना की कस्टडी वारंट के सम्बंध में मेल मिला. जबकि जेल नियमावली के आधार पर पहले ही रवि काना की रिहाई हो चुकी थी. बताया कि न्यायालय की तरफ से इस संबंध में मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. जिसे 6 फरवरी तक दिया जाना है. मैं इस मामले को लेकर विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण दे दूंगा.

लखनऊ : कैदियों के फरार होने के बाद एक्शन में डीजी कारागार, दिए ये निर्देश

अयोध्या जेल से दो कैदियों के फरार होने के बाद डीजी कारागार पीसी मीना एक्शन में हैं. डीजी ने वीडिया कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के समस्त परिक्षेत्र उपमहानिरीक्षक कारागार तथा वरिष्ठ अधीक्षक व अधीक्षक कारागार जिलों के सुरक्षा मानकों की समीक्षा की. इस दौरान मातहतों को जेल की व्यवस्थाएं बेहतर करने व सुरक्षा के मानकों को मजबूत करने के निर्देश दिए. डीजी ने कहा कि जेलों में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें, बीते गुरुवार सुबह आयोध्या जेल से दो कैदी गोलू अग्रहरि व शेर अली फरार हो गए थे. गोलू अमेठी और शेर अली सुल्तानपुर का रहने वाला है. गोलू एक साल से अधिक समय से पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद था और शेर अली चोरी के मामले में निरुद्ध था. कैदियों के भागने की घटना के बाद डीजी कारागार पीसी मीना ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के पेंच कसे हैं.



डीजी ने रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं. रात्रि सुरक्षा व्यवस्था मजूबत करने के लिए ड्यूटी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही रात्रि गश्त अधिकारी द्वारा बंदियों की अनिवार्य रूप से गिनती कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं. इसके अलावा कारागार में आकस्मिक मासिक अलार्म नियमित रूप से कराए जाएं. जेल लॉकिंग के समय बंदियों की तलाशी जरूर ली जाए. सुरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता की समय-समय पर जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

संपादक की पसंद

