बांदा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, फिर ई-रिक्शे पर पलटा; 6 लोगों की मौत
ट्रक ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर ई-रिक्शा पर पलट गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 10:39 PM IST
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा में बुधवार शाम एक भीषण और बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई. इस बड़े हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. बिसंडा कस्बे के ओरन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कहर बरपाते हुए बाइक और ई-रिक्शा को बेरहमी से रौंद दिया. इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में स्थानीय लोग दौड़ पड़े.
ई-रिक्शा पर पलटा बेकाबू ट्रक: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेकाबू होकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सबसे पहले एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी. बाइक को टक्कर मारने के बाद भी ट्रक थमा नहीं और अनियंत्रित होकर पास ही मौजूद एक ई-रिक्शा के ऊपर पूरी तरह पलट गया. ट्रक के नीचे दबने के कारण मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे घायलों को बाहर निकालने का काम शुरू किया.
अस्पताल में तोड़ा दम: हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो अन्य लोगों की मौत हो गई. इस तरह हादसे में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि चार लोगों का इलाज जारी है. घटना की भयावहता को देखते हुए डीआईजी, जिलाधिकारीऔर पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना कर राहत कार्यों की समीक्षा की.
ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन: हादसे से गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीण क्षेत्र में ट्रकों की रफ्तार पर लगाम लगाने और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे. मौके पर पैदा हुए तनाव और कानून व्यवस्था के हालातों को संभालने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल मंगाना पड़ा. पुलिस अधिकारियों ने काफी समझाने-बुझाने और कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया और जाम खुलवाया.
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