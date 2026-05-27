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बांदा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, फिर ई-रिक्शे पर पलटा; 6 लोगों की मौत

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा में बुधवार शाम एक भीषण और बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई. इस बड़े हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. बिसंडा कस्बे के ओरन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कहर बरपाते हुए बाइक और ई-रिक्शा को बेरहमी से रौंद दिया. इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में स्थानीय लोग दौड़ पड़े.

ई-रिक्शा पर पलटा बेकाबू ट्रक: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेकाबू होकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सबसे पहले एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी. बाइक को टक्कर मारने के बाद भी ट्रक थमा नहीं और अनियंत्रित होकर पास ही मौजूद एक ई-रिक्शा के ऊपर पूरी तरह पलट गया. ट्रक के नीचे दबने के कारण मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे घायलों को बाहर निकालने का काम शुरू किया.

अस्पताल में तोड़ा दम: हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो अन्य लोगों की मौत हो गई. इस तरह हादसे में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि चार लोगों का इलाज जारी है. घटना की भयावहता को देखते हुए डीआईजी, जिलाधिकारीऔर पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना कर राहत कार्यों की समीक्षा की.