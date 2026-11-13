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बांदा में सड़क हादसा; बेकाबू ट्रेलर की टक्कर से बाइकसवार 2 युवकों की मौत, एक घायल

बांदा में एक्सीडेंट ( Photo Credit : ETV Bharat )

बांदा : चिल्ला थाना क्षेत्र के बांदा-बहराइच हाइवे पर गुरुवार रात हुई सड़क हादसे में बाइकसवार दो युवकों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना किसी अज्ञात तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से हुई. बाइकसवार तीनों युवक फतेहपुर से मेला देखकर वापस बांदा घर जा रहे थे. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है.

जानकारी देतीं सीओ प्रतिज्ञा सिंह. (Video Credit : ETV Bharat) सीओ प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि दुर्घटना चिल्ला थाना क्षेत्र के बांदा-बहराइच हाइवे पर गुरुवार रात को हुई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के गडरिया गांव निवासी पुष्पेंद्र, पैलानी थाना क्षेत्र के कछार डेरा गांव निवासी दशरथ व जसपुर कस्बा निवासी लोकपाल एक ही बाइक से फतेहपुर के जाफरगंज इलाके में लगा मेला देखने गए थे. लौटते वक्त रास्ते में किसी तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.