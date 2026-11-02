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बांदा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही: आवारा कुत्ते उठा ले गए नवजात का शव, सिर्फ हाथ-पैर हुए बरामद

पीड़ित परिवार ने की कड़ी कार्रवाई की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मानवता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते इस वाकये ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली परसवाल खड़े कर दिए हैं. यहां वार्ड के बाहर रखे एक नवजात शिशु के शव को आवारा कुत्ते उठाकर ले गए और उसे अपना निवाला बना डाला.

जानकारी देते पिता और डीएम. (Video Credit: ETV Bharat) नींद खुली तो उड़े होश, सिर्फ हाथ और पैर आए हाथ: मिली जानकारी के मुताबिक गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव के रहने वाले गणेश प्रसाद की पत्नी गुड़िया को रविवार देर रात प्रसव पीड़ा हुई थी. जब परिवार उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज आ रहा था, तो रास्ते में ही प्रसूता ने एक मृत नवजात शिशु को जन्म दे दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत नवजात को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और प्रसूता को वार्ड में भर्ती कर लिया. सोमवार की तड़के सुबह जब परिजन वार्ड के बाहर बच्चे के शव को पास रखकर सो रहे थे, तभी आवारा कुत्ते वहां पहुंचे और नवजात के शव को उठाकर ले गए. आवारा कुत्ते नवजात के शव को उठा ले गए. (Photo Credit: ETV Bharat)