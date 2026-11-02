बांदा मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही: आवारा कुत्ते उठा ले गए नवजात का शव, सिर्फ हाथ-पैर हुए बरामद
वार्ड के बाहर सो रहे परिजनों के पास से आवारा कुत्ते नवजात के शव को उठा ले गए और उसे अपना निवाला बना डाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:49 PM IST
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मानवता को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते इस वाकये ने हर किसी को हैरान कर दिया है.
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली परसवाल खड़े कर दिए हैं. यहां वार्ड के बाहर रखे एक नवजात शिशु के शव को आवारा कुत्ते उठाकर ले गए और उसे अपना निवाला बना डाला.
नींद खुली तो उड़े होश, सिर्फ हाथ और पैर आए हाथ: मिली जानकारी के मुताबिक गिरवां थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव के रहने वाले गणेश प्रसाद की पत्नी गुड़िया को रविवार देर रात प्रसव पीड़ा हुई थी. जब परिवार उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज आ रहा था, तो रास्ते में ही प्रसूता ने एक मृत नवजात शिशु को जन्म दे दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत नवजात को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और प्रसूता को वार्ड में भर्ती कर लिया. सोमवार की तड़के सुबह जब परिजन वार्ड के बाहर बच्चे के शव को पास रखकर सो रहे थे, तभी आवारा कुत्ते वहां पहुंचे और नवजात के शव को उठाकर ले गए.
नोच-नोचकर खाया धड़, परिसर में मिला अवशेष: जब परिजनों की आंख खुली और उन्होंने अपने पास रखे बच्चे के शव को गायब देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने तुरंत अस्पताल परिसर में खोजबीन शुरू की, जिसके बाद उन्हें बच्चे के केवल हाथ और पैर ही बरामद हुए. आवारा कुत्तों ने नवजात के पूरे धड़ को बुरी तरह नोच-नोचकर खा लिया था. इस खौफनाक घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी. पीड़ित परिवार का कहना है कि आज भले ही बच्चा मृत था, लेकिन इस तरह की लापरवाही से कल किसी जीवित बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है.
डीएम ने दिए उच्चस्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश: इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. बांदा के जिला अधिकारी अमित असरी ने इस दिल दहला देने वाले प्रकरण पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. डीएम ने मीडिया को बताया कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और इसकी गहराई से जांच करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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