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बांदा कोर्ट में पेशी पर लाया गया बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार, बहाना जानकर हो जाएंगे हैरान

बांदा जिला एवं सत्र न्यायालय में थी पेशी. एनडीपीएस के मामले में मंडल कारागार में निरुद्ध था.

बंदी के फरार होने के बाद जांच करती पुलिस.
बंदी के फरार होने के बाद जांच करती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:59 AM IST

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बांदा : कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया एक बंदी पुलिस को वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर फरार हो गया. जिसके बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए और पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई. जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक कोर्ट परिसर पहुंचे. बंदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया. बांदा पुलिस ने दावा किया है की बंदी की लोकेशन पता चली है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में लगी हुई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

बांदा कोर्ट में पेशी पर लाया गया बंदी फरार. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि शुक्रवार को बांदा जिला एवं सत्र न्यायालय में मंडल कारागार से संजय सिंह नाम के बंदी को जो पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कला गांव का निवासी है. इसे एनडीपीएस के मामले को लेकर पुलिस पेशी में लेकर आई थी. बंदी को कोर्ट परिसर में बने लॉकअप में बंद किया गया था. जहां उसने लघु शंका जाने की बात पुलिसकर्मियों से कही और उसी दौरान फरार हो गया.

अभिरक्षा से बंदी के फरार होने की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया. अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि बांदा मंडल कारागार में एनडीपीएस के मामले में बंद संजय नामक बंदी को कोर्ट में पेशी पर लाया गया था. जहां लॉकअप से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वह फरार हो गया है. जिसकी तलाश की जा रही है. सीसीटीवी व अन्य सोर्स से उसकी लोकेशन का पता लगा लिया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें में लगी हुई हैं.


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