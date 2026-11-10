बांदा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की चौथी यूनिट की तैयारी पूरी, बुंदेलखंड के कई जिलों के मरीजों को मिलेगा फायदा
बांदा मेडिकल कॉलेज (रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज) में डायलिसिस की पहली यूनिट वर्ष 2020 में शुरू हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:24 AM IST
बांदा : रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जनपद व सीमावर्ती मध्य प्रदेश के छतरपुर व पन्ना कि मरीज के लिए बहुत बड़ा सहारा है. यहां पर डायलिसिस की एक नई यूनिट शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है. जल्द ही यहां पर डायलिसिस की चौथी यूनिट शुरू हो जाएगी. यहां पहले से डायलिसिस की तीन यूनिट संचालित हैं.
बता दें, बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2020 में डायलिसिस की पहली यूनिट शुरू हुई थी. इसके बाद दूसरी और 2026 में एक यूनिट और चालू हुई. फिलवक्त तीन यूनिट संचालित हैं. जिसके लिए 3 टेक्नीशियन, 3 नर्स व एक इंचार्ज की तैनाती है. इंचार्ज अपर्णा मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सुबह 8:00 से लेकर रात 10:00 तक मरीजों की डायलिसिस की सुविधा है. यहां चित्रकूट मंडल के चारों जनपद व सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी बीमार मरीज आते हैं. यहां 399 रुपये के राजकीय शुल्क पर डायलिसिस की जाती है. हालांकि असमर्थ व गरीब मरीजों की डायलिसिस फ्री में होती है.
मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. सुनील कौशल ने बताया कि हमारे यहां वर्ष 2020 में डायलिसिस की पहली यूनिट शुरू हुई थी. जिसे बाद में 2 नई यूनिट लगीं. हमारे यहां सिंगल मरीज में सिंगल डायलाइजर का उपयोग होता है. जिसके चलते यहां की डायलिसिस की क्वालिटी बहुत अच्छी है. प्रतिदिन यहां लगभग पांच से सात मरीज आते हैं. महीने में अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या 200 के आसपास हो जाती है.
डॉ. सुनील कौशल के मुताबिक अब यहां चौथी यूनिट भी चालू होने वाली है. मशीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है. चौथी यूनिट चालू होने के बाद मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. प्राइवेट में मरीजों को 5 से 10 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं. मेडिकल कॉलेज में संचालित डायलिसिस यूनिट में काफी कम शुल्क लिया जाता है. यहां शुद्ध पानी के लिए आरो प्लांट काफी बड़ा है. इससे एक साथ 5 से 6 डायलिसिस मशीनों को ऑपरेट किया जा सकता है.
बिसंडा क्षेत्र के बिलबई गांव निवासी सरवन नाम के मरीज के तीमारदार विष्णु ने बताया कि सप्ताह में दो बार हम यहां डायलिसिस के लिए आते हैं. हमें यहां पर अच्छी सुविधा मिल रही है. सरवन को दो महीने पहले अचानक बुखार आया था और उसे कानपुर ले गए. जांच कराई गई तो पता चला कि दवाओं के इन्फेक्शन के चलते गुर्दे खराब हो गए हैं. जिसके बाद सरवन को मेडिकल कॉलेज बांदा में संबंधित डॉक्टर को दिखाया गया. इसके बाद से लगातार डायलिसिस चल रही है.
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