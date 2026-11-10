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बांदा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की चौथी यूनिट की तैयारी पूरी, बुंदेलखंड के कई जिलों के मरीजों को मिलेगा फायदा

बांदा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की चौथी यूनिट की तैयारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बांदा : रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जनपद व सीमावर्ती मध्य प्रदेश के छतरपुर व पन्ना कि मरीज के लिए बहुत बड़ा सहारा है. यहां पर डायलिसिस की एक नई यूनिट शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है. जल्द ही यहां पर डायलिसिस की चौथी यूनिट शुरू हो जाएगी. यहां पहले से डायलिसिस की तीन यूनिट संचालित हैं.

जानकारी देते मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. सुनील कौशल. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2020 में डायलिसिस की पहली यूनिट शुरू हुई थी. इसके बाद दूसरी और 2026 में एक यूनिट और चालू हुई. फिलवक्त तीन यूनिट संचालित हैं. जिसके लिए 3 टेक्नीशियन, 3 नर्स व एक इंचार्ज की तैनाती है. इंचार्ज अपर्णा मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सुबह 8:00 से लेकर रात 10:00 तक मरीजों की डायलिसिस की सुविधा है. यहां चित्रकूट मंडल के चारों जनपद व सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी बीमार मरीज आते हैं. यहां 399 रुपये के राजकीय शुल्क पर डायलिसिस की जाती है. हालांकि असमर्थ व गरीब मरीजों की डायलिसिस फ्री में होती है.