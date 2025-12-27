ETV Bharat / state

पुलिस की रायफल लूटकर भागा बदमाश 13 साल बाद चढ़ा STF के हत्थे, फिर...

बांदा: पुलिस ने 13 साल से फरार चल रहे एक लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाश पर 13 साल पहले पुलिस की रायफल लूटने का आरोप है.





कहां हुई मुठभेड़: पुलिस के मुताबिक, मटौंध थाना क्षेत्र के भूरागढ़ इलाके में शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति तमंचा लिए हुए सोना खदान के पास बैठकर शराब पी रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल उपचार किया जा रहा है. आरोपी के पास से एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.





2012 को हुआ था फरार: पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम संदीप बताया जो चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र के खोह गांव का रहने वाला है. आरोपी 8 अगस्त 2012 को चित्रकूट कोर्ट से पेशी के बाद बांदा जेल ले जाते समय पुलिसकर्मियों की आंखों में पर्ची पाउडर डालकर रायफल लूटकर फरार हो गया था. इसके साथ 12 अन्य मुल्जिम भी फरार हो गए थे. 12 मुल्जिमों को तो कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं संदीप पिछले 13 साल से फरार चल रहा था. अपना नाम बदलकर इधर-उधर रह रहा था.



इस बारे में एएसपी शिवराज ने बताया कि एक लाख के इनामी संदीप नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमे लगी हुई थी.

