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यूपी का बांदा भारत का सबसे गर्म जिला; लू के बाद अब 26 और 27 अप्रैल को बारिश-बूंदाबांदी का अलर्ट

बांदा में पारा 44 के पार, कई जिलों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव, विभाग ने दी जारी की चेतावनीं.

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यूपी में 25 अप्रैल तक भीषण गर्मी, 26 और 27 को बूंदाबांदी का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:18 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में भीषण गर्मी पड़ रही है. इस भयंकर गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना स्कूल जाने वाले बच्चों और खुले में काम करने वाले मजदूर को हो रही है, गर्मी के कारण यूपी के कई जिलों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है. राजधानी लखनऊ में मंगलवार को डीएम विशाख जी अय्यर ने कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए स्कूल सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक करने का आदेश दिया है, यह समय अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा.

वहीं, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 25 अप्रैल तक मौसम मुख्यतः ड्राई बना रहने और तापमान में 2-3°C की संभावित बढ़ोत्तरी के चलते प्रदेश में 25 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है. साथ ही 26 और 27 अप्रैल को बारिश की भी संभावना है.

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उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान वाले टॉप 8 जिले. (Photo Credit; ETV Bharat)

लू चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, तेज रफ्तार हवाओं में कमी आएगी. जिसके कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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भारत का सबसे गर्म जिला यूपी का बांदा. (Photo Credit; IMD)

बांदा देश का सबसे गर्म जिला: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा प्रदेश ही नहीं देश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है.

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मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल से बादलों की आवाजाही शुरू होने के साथ 27 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बूंदा बांदी के साथ सम्भावित हल्की बारिश हो सकती है. तापमान में 2-3°C की गिरावट के कारण 26 अप्रैल से लू की स्थितियों में सुधार के बावजूद तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है.

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