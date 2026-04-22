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यूपी का बांदा भारत का सबसे गर्म जिला; लू के बाद अब 26 और 27 अप्रैल को बारिश-बूंदाबांदी का अलर्ट

यूपी में 25 अप्रैल तक भीषण गर्मी, 26 और 27 को बूंदाबांदी का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में भीषण गर्मी पड़ रही है. इस भयंकर गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना स्कूल जाने वाले बच्चों और खुले में काम करने वाले मजदूर को हो रही है, गर्मी के कारण यूपी के कई जिलों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है. राजधानी लखनऊ में मंगलवार को डीएम विशाख जी अय्यर ने कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए स्कूल सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक करने का आदेश दिया है, यह समय अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा. वहीं, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 25 अप्रैल तक मौसम मुख्यतः ड्राई बना रहने और तापमान में 2-3°C की संभावित बढ़ोत्तरी के चलते प्रदेश में 25 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है. साथ ही 26 और 27 अप्रैल को बारिश की भी संभावना है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान वाले टॉप 8 जिले. (Photo Credit; ETV Bharat)