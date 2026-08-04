पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा 3 दिनों से लापता, रेलवे में है सीनियर टेक्नीशियन
पुलिस के अनुसार लापता होने से पहले शहर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम से कुछ पैसे भी निकाले थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:51 AM IST
बांदा : पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व पिछड़ा आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक 3 दिनों से लापता है. जिसको लेकर पत्नी ने शहर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. बताया जा रहा, 31 जुलाई की शाम रेलवे में तैनात साध्वी निरंजन ज्योति का भतीजा गोविंद अपने घर से निकाला था. इसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चल रहा है.
गोविंद की पत्नी ने पति की खोज की, लेकिन पता नहीं चलने पर पुलिस को जानकारी दी गई. गोविंद रेलवे विभाग में ट्रेन लाइट विभाग में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है. गोविंद रेलवे कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और यह 31 जुलाई की शाम अपने घर से निकले थे, इसके बाद लापता हैं.
पुलिस की प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि शहर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक एटीएम से उसने कुछ पैसे निकाले थे. गोविंद मूलरूप से हमीरपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के पतयोरा गांव के रहने वाले हैं.
यही साध्वी निरंजन ज्योति का भी गांव है. गोविंद रिश्ते में साध्वी निरंजन ज्योति के भतीजे हैं. वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से मामले की जांच पड़ताल कर गोविंदा की तलाश कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि गोविंद का 31 जुलाई से कोई पता नहीं चल रहा है. पत्नी की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज करके तलाश की जा रही है.
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