भट्ठी की तरह जल रहा यूपी, देशभर में बांदा सबसे गर्म जिला, पारा 46 डिग्री के पार, 35 जिलों में लू चलने का अलर्ट
बांदा देश का सबसे गर्म जिला, पारा पहुंचा 46.4 डिग्री सेल्सियस, 35 जिलों में लू चलने का अलर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 1:17 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 2:32 PM IST
लखनऊ: पूरा यूपी इन दिनों भट्ठी की तरह तप रहा है. पारा 46 डिग्री को पार कर चुका है. प्रदेश का बांदा जिला देश का सबसे गर्म जिला बना गया है. बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में लू चलने से लोगों को भारी परेशानियों को सामाना करना पड़ रहा है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है. बांदा का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. फिलहाल प्रदेश वासियों को गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं है. आने वाले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में और अधिक वृद्धि होने की आशंका है. जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग में अलर्ट जारी किया है. सोमवार को प्रदेश के 35 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है.
अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले
बांदा 46.4, प्रयागराज 44 .6, झांसी 44.6, हमीरपुर 44, आगरा 43, उरई 43.8, आजमगढ़ 42.7, गाजीपुर 43, सुल्तानपुर 43, लखनऊ 41.6, वाराणसी 43, बुलंदशहर 42, अमेठी 43
35 जिलों में लू चलने का अलर्ट
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र.
लखनऊ में आज का तापमान
लखनऊ में सोमवार को आसमान साफ रहेगा. दिन में तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहेगा. दिन में तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जो की सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
बांदा सबसे गर्म जिला
यूपी का बांदा जिला रविवार को देश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जो की सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में प्रभावी वृद्धि हुई है. सोमवार को 45°C के स्तर को पार करने के संभावना है. प्रदेश का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के साथ विकिरणीय ऊष्मन बढ़ने से आगामी 2 दिनों में क्रमिक वृद्धि के साथ पारा 47°C पार करने की संभावना के दृष्टिगत आगामी सप्ताह के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू के साथ 19-23 मई के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं भीषण लू चलने की संभावना के दृष्टिगत ORANGE ALERT जारी किया गया है.
रोजाना अस्पताल में आ रहे 600 मरीज
बुलंदशहर: भीषण गर्मी और बदलते मौसम से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. बुलंदशहर के पहासू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों करीब 500 से 600 मरीज रोजाना आ रहे हैं. अस्पतालों में ज्यादातर उल्टी, दस्त,बुखार, खुजली, कुत्ता काटने के मरीज आ रहे है. सीएमओ सुनील कुमार दोहरे ने लोगों से ज्यादा टेंपरेचर होने पर घर से कम निकलने की सलाह दी है. दोहरे ने जनपद के सभी CHC प्रभारियो को सख़्त निर्देश दिए है कि अभी अपने-अपने क्षेत्र में बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरुक करते रहें और अस्पताल में मरीजों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए.
यह भी पढ़ें : यूपी में आसमान से बरस रही आग, 24 जिलों में लू चलने की चेतावनी, 19-22 मई को लू का ORANGE ALERT जारी