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बांदा में दुर्गा विसर्जन पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश, केन नदी तट पर उमड़ी भारी भीड़

यातायात डायवर्जन और गोताखोरों की तैनाती के साथ चाक-चौबंद रही प्रशासन की व्यवस्था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नवरात्रि के पावन पर्व के समापन के बाद मंगलवार को भक्त पूरी तरह नम आंखों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं. शहर भर की करीब 450 छोटी और बड़ी प्रतिमाओं को शहर से बाहर केन नदी के पास विशेष रूप से तैयार किए गए विसर्जन स्थल पर ले जाया जा रहा है.

पूरे शहर में जगह-जगह भक्तों की भारी भीड़ के बीच भव्य विसर्जन जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है. प्रशासन और समिति के आपसी तालमेल से इस धार्मिक पर्व को बेहद शांतिपूर्ण और आकर्षक तरीके से संपन्न कराया जा रहा है.

एएसपी शिवराज. (Video Credit: ETV Bharat) हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर हुआ भव्य स्वागत: इस बार के विसर्जन को ऐतिहासिक बनाते हुए केंद्रीय दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के सहयोग से जुलूस के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई गई. बांदा मेडिकल कॉलेज से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर ने शहर के बाबूलाल चौराहे से लेकर महेश्वरी देवी मंदिर तक आसमान से जमकर पुष्प वर्षा की. शहर की करीब 450 छोटी-बड़ी मूर्तियां केन नदी के घाट पर पहुंचाई गईं. (Photo Credit: ETV Bharat) आसमान से बरस रहे इन फूलों को देखकर जुलूस में शामिल भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ गया और चारों तरफ जयकारे गूंज उठे. इसके अलावा, नौ दिनों तक चले इस नवरात्रि पर्व के दौरान बेहतरीन पंडाल सजाने वाले संचालकों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया. बांदा में नम आंखों से हुआ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन. (Photo Credit: ETV Bharat)