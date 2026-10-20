बांदा में दुर्गा विसर्जन पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश, केन नदी तट पर उमड़ी भारी भीड़
नवरात्रि के समापन पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है. केन नदी तट पर विसर्जन के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:41 PM IST
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नवरात्रि के पावन पर्व के समापन के बाद मंगलवार को भक्त पूरी तरह नम आंखों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं. शहर भर की करीब 450 छोटी और बड़ी प्रतिमाओं को शहर से बाहर केन नदी के पास विशेष रूप से तैयार किए गए विसर्जन स्थल पर ले जाया जा रहा है.
पूरे शहर में जगह-जगह भक्तों की भारी भीड़ के बीच भव्य विसर्जन जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है. प्रशासन और समिति के आपसी तालमेल से इस धार्मिक पर्व को बेहद शांतिपूर्ण और आकर्षक तरीके से संपन्न कराया जा रहा है.
हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर हुआ भव्य स्वागत: इस बार के विसर्जन को ऐतिहासिक बनाते हुए केंद्रीय दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के सहयोग से जुलूस के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई गई. बांदा मेडिकल कॉलेज से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर ने शहर के बाबूलाल चौराहे से लेकर महेश्वरी देवी मंदिर तक आसमान से जमकर पुष्प वर्षा की.
आसमान से बरस रहे इन फूलों को देखकर जुलूस में शामिल भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ गया और चारों तरफ जयकारे गूंज उठे. इसके अलावा, नौ दिनों तक चले इस नवरात्रि पर्व के दौरान बेहतरीन पंडाल सजाने वाले संचालकों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया.
सुरक्षा के कड़े पहरे में देर रात तक चलेगा विसर्जन: अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि बांदा शहर में कुल 450 प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है जो देर रात तक पूरी तरह संपन्न होगा. सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शहर भर में करीब 1500 पुलिसकर्मियों के साथ पांच सीओ, 20 इंस्पेक्टर और सादे कपड़ों में भी पुलिस बल तैनात किया गया है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील मार्गों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है.
केन नदी घाट पर व्यापक इंतजाम और यातायात डायवर्जन: सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत केन नदी के घाट पर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के साथ नावों की पुख्ता व्यवस्था कराई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.
शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन लागू किया गया है तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. पुलिस अधिकारियों की मुस्तैदी और प्रशासनिक तैयारियों के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि रात लगभग एक बजे तक सभी प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक पूरा हो जाएगा.
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