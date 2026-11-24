यूपी विधानसभा चुनाव 2027; डॉ. संजय निषाद ने राजभर के लिए कही ऐसी बात, सीट बंटवारे की बताई रणनीति
ओपी राजभर से सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के संबंध में मीडिया से साझा किए विचार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 11:29 AM IST
बांदा : निषाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद सोमवार को बांदा पहुंचे. जहां शहर के सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की. साथ ही मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर और गठबंधन की सीटों के बंटवारे को रणनीति साझा की.
मीडिया से बातचीत में डाॅ. निषाद ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से सीटों को लेकर कोई खींचतान नहीं है. वहां मेरा बेटा विधायक है. अतरौलिया में हमने चुनाव लड़ा था. वहां भाजपा ने हमें सीट दी थी और ऐतिहासिक रूप से वहां कभी उतना वोट भाजपा को मिला नहीं है जितना हमें मिला हैं.
भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है. अगर गठबंधन दल के लोग ही सीट तय करने लगे तो सहयोगी दल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. जो भी मामले होते हैं, सहयोगी दल बैठकर तय करते हैं. तो भाजपा तय करे, न कि थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी तय करेगी तो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा. किसी की सीट छीनेंगे, किसी का वहां लड़ा हुआ प्रत्याशी हटाएंगे तो वो विरोध करेगा और नुकसान होगा.
अगर डिस्टर्ब करेंगे तो निषाद क्यों वोट देगा : संजय निषाद नें कहा कि उसको अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो निषाद काहे वोट देगा. यह जातीय पार्टियां हैं, चाहे राजभर का हो, चाहे हमारा. ऐसे में अच्छा है कि राजभर वोट जहां अधिक हो उन सीटों पर ओम प्रकाश राजभर दावा करें.
जब राजभर नहीं थे तब भी हम चुनाव जीते थे : डॉ. संजय निषाद ने कहा कि पहले जब राजभर नहीं थे, तब भी हम लोग 2022 जीते थे. 2019 में हम जीते थे. ओम प्रकाश का सम्मान है. भारतीय जनता पार्टी जैसा कहेगी वैसा होगा. हम लड़ने वाले हैं, उनसे लड़ रहे हैं जो आरक्षण विरोधी हैं. राजभर के अनुसूचित जाति की आरक्षण की लड़ाई पहले नंबर पर रखना चाहिए. वो आ के लड़ें हम उनका साथ देंगे.
डॉ.संजय निषाद ने कहा कि हमारे अभिभावक गृहमंत्री हैं जब सब लोग साथ में बैठकर बातचीत करेंगे तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा. हमारा मुख्य फोकस चुनाव जीतना है. हम जीत के लिए आए हैं और हारी हुई सीटें अगर भाजपा की हम जीत में बदले हैं तो हम फिर जीत में बदलेंगे.
32 सीटों को लेकर दावा नहीं, मैंने सलाह दी है : निषाद पार्टी को 32 सीटों पर टिकट दिए जाने के मामले पर कहा कि हमने बीजेपी को सलाह दी है कि निषाद पार्टी के पास वोट बैंक है. दोनों मिल जाएगा तो इन सीटों को जीत में बदला जाएगा. जीत रहेगी तभी सत्ता रहेगी. सीट ज्यादा लेकर सत्ता से बाहर रहे और सीट कम लेकर सत्ता में रहें तो कौन ठीक है. हम चाहते हैं कि सीट की जीत हो और जीत को सत्ता की चाबी दे. वहीं डॉ. संजय निषाद ने दावा किया कि बुंदेलखंड में निषाद बाहुल्य सीटों पर भी निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी.
यह भी पढ़ें : लगाओ झंडा, नहीं तो खाओ डंडा...प्रयागराज में मंत्री संजय निषाद बोले- पूरे प्रदेश में करेंगे 10 बड़ी रैलियां
यह भी पढ़ें : आजमगढ़ की दो और मंडल की चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी; डॉ. संजय निषाद का एलान