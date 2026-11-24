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यूपी विधानसभा चुनाव 2027; डॉ. संजय निषाद ने राजभर के लिए कही ऐसी बात, सीट बंटवारे की बताई रणनीति

निषाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद . ( Photo Credit : ETV Bharat )

बांदा : निषाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. संजय निषाद सोमवार को बांदा पहुंचे. जहां शहर के सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की. साथ ही मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर और गठबंधन की सीटों के बंटवारे को रणनीति साझा की.

मीडिया से मुखातिब निषाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद. (Video Credit : ETV Bharat) मीडिया से बातचीत में डाॅ. निषाद ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से सीटों को लेकर कोई खींचतान नहीं है. वहां मेरा बेटा विधायक है. अतरौलिया में हमने चुनाव लड़ा था. वहां भाजपा ने हमें सीट दी थी और ऐतिहासिक रूप से वहां कभी उतना वोट भाजपा को मिला नहीं है जितना हमें मिला हैं.