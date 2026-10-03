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बांदा में दो मासूम भाइयों की हत्या का मामला: पूर्व मंत्री के बेटे समेत 9 पर FIR, 5 आरोपी गिरफ्तार

बांदा में दो बच्चों की मौत का मामला: पुलिस ने 5 को भेजा जेल, 4 की तलाश में दबिश जारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: बांदा जिले के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव में बीते 30 सितंबर को एक दर्दनाक घटना सामने आई थी. गांव के रहने वाले भैयाराम के दो मासूम बेटों, 6 साल के मनोज और 4 साल के युवराज के शव पानी से भरे गड्ढे में मिले थे.

परिजनों ने इस घटना के पीछे गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का संगीन आरोप लगाया था. पुलिस ने मामले की गहन जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

5 आरोपी गिरफ्तार, पूर्व सपा मंत्री के बेटे समेत 4 फरार: मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शनिवार को गांव के ही भवानीदीन, उसकी पत्नी, बेटे अखिलेश और दो अन्य सहयोगियों सुरेंद्र नेता व लंबरी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में नामजद 4 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. नामजद आरोपियों में सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय सुरेंद्र पाल वर्मा का बेटा महेंद्र पाल वर्मा भी शामिल है. महेंद्र पाल वर्मा ने साल 2023 में मध्य प्रदेश की पन्ना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 9 लोगों पर हत्या का केस. (Photo Credit: ETV Bharat)

सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर लगाए गंभीर आरोप: मामले में नामजद होने के बाद महेंद्र पाल वर्मा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी. वीडियो में उन्होंने जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा और उनके भाई शिवशरण कुशवाहा पर खुद को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया. उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई. महेंद्र पाल वर्मा का दावा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो असली साजिशकर्ता बेनकाब हो जाएंगे.

पानी के गड्ढे में मिले थे सगे भाइयों के शव. (Photo Credit: ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हुई FIR: अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि परिजनों से मिली तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच के आधार पर ही 5 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पुलिस इस पूरे प्रकरण के हर पहलू की गहराई से विवेचना कर रही है ताकि मासूमों को न्याय मिल सके. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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