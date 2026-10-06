बांदा प्रशासन की अनदेखी; राशन कार्ड के लिए 15 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे दिव्यांग बृजभूषण, सिटी मजिस्ट्रेट ने किया ऐसा आदेश
बांदा नरैनी तहसील क्षेत्र के स्योढ़ा गांव निवासी बृजभूषण दोनों पैरों से दिव्यांग हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 3:20 PM IST
बांदा : गरीबों, असहायों, दिव्यांगों व अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार की तमाम योजनाओं पर अधिकारियों की अनदेखी भारी पड़ रही है. इसकी नजीर मंगलवार को बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिली. दोनों पैरों से दिव्यांग बुजुर्ग बृजभूषण राशन कार्ड के लिए फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रशासनिक लापरवाही सामने आई. बुजुर्ग का दावा है कि वे 15 साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. हालांकि मामले का संज्ञान लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है.
नरैनी तहसील क्षेत्र के स्योढ़ा गांव निवासी बृजभूषण का कहना है कि उनके दोनों पैर नहीं हैं. आजीविका का कोई ठोस जरिया भी नहीं है. ऐसे में सरकारी राशन मिलने की उम्मीद में राशन कार्ड बनवाने के लिए 15 साल से परेशान हूं. अधिकारी हर बार सिर्फ "राशन कार्ड जल्द बन जाएगा' यह बात कह कर टाल रहे हैं. नरैनी एसडीएम कार्यालय में भी कोई सुनवाई नहीं हुई. डीएम ऑफिस भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली.
सिटी मजिस्ट्रेट दिनेश चंद्र ने बताया कि दिव्यांग बृजभूषण आज कलेक्ट्रेट आए थे. जहां पर इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और मांग की है कि इनका राशन कार्ड नहीं बना है जिसे बनवाया जाए. इसको लेकर मेरे द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इनका राशन कार्ड बना दिया जाए.
यह भी पढ़ें : यूपी के इन 6 जिलों में दिव्यांग प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर होंगी नियुक्तियां
यह भी पढ़ें : मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति घरों में ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी कार्रवाई के हकदार : हाईकोर्ट