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बांदा प्रशासन की अनदेखी; राशन कार्ड के लिए 15 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे दिव्यांग बृजभूषण, सिटी मजिस्ट्रेट ने किया ऐसा आदेश

सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचे दिव्यांग बृजभूषण. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बांदा : गरीबों, असहायों, दिव्यांगों व अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार की तमाम योजनाओं पर अधिकारियों की अनदेखी भारी पड़ रही है. इसकी नजीर मंगलवार को बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिली. दोनों पैरों से दिव्यांग बुजुर्ग बृजभूषण राशन कार्ड के लिए फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रशासनिक लापरवाही सामने आई. बुजुर्ग का दावा है कि वे 15 साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं. हालांकि मामले का संज्ञान लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है.