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बांदा में ग्रह कलह के चलते दंपती ने कर ली आत्महत्या, शवों के पास रोते मिले मासूम बच्चे

तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमलीकौर गांव के भगदरा डेरा का मामला.

दंपती ने किया सुसाइड.
दंपती ने किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 8:30 AM IST

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बांदा : तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमलीकौर गांव के भगदरा डेरा में बीते शनिवार को दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई. यहां ग्रह कलह के चलते पति-पत्नी ने अपने घर में अलग अलग कमरों में आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी घर के अंदर मौजूद दंपती के 2 मासूम बच्चों के रोने-बिलखने की आवाज सुनकर हुई. इसके बाद पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी देते सीओ सौरभ सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमलीकौर गांव के भगदरा डेरा की है. यहां के रहने वाले लल्लू (30) और उसकी पत्नी गोमती (28) ने लगभग 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था. दोनों अलग अलग जाति के थे और अब दो बच्चे हैं. शनिवार देर शाम किसी बात को लेकर दंपती में झगड़ा हो गया था. इसके बाद दोनों ने घर के अलग-अलग कमरों में जाकर आत्महत्या कर ली.

लल्लू के भाई बृजमोहन ने बताया कि शनिवार दोपहर तक दोनों में किसी तरह के कोई विवाद होने की जानकारी नहीं थी. देर शाम जब उनके दोनों बच्चे अनुष्का (4) व किस्सू (2) के रोने की आवाज सुनी तो मोहल्ले की कुछ बच्चे वहां गए. इसके बाद घटना के बारे में जानकारी हुई. लल्लू भूमिहीन था और वह 4 बीघे जमीन दूसरे की बंटाई पर लिए हुए था. वह खेती करके अपना गुजर बसर करता था. शनिवार को उसे खेत में अरहर की फसल कूटने जाना था.

सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमलीकौर गांव में पति-पत्नी ने किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली है. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है. जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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