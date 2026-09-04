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बांदा में कफ सिरप तस्करी; एसटीएफ और बांदा पुलिस की साझा कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार, 30 हजार बोलतें बरामद

बांदा : यूपी एसटीएफ और बांदा पुलिस ने कोडिन कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने चार अभियुक्तों को 30 हजार कोडिन कफ सिरप की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है. जिसकी कीमत 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. आरोपी नई दिल्ली से कफ सिरप लाकर उसे कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर बांदा जिले के अलग-अलग क्षेत्रों, चित्रकूट जिले के अलग-अलग क्षेत्रों व सीमावर्ती मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में बेचते थे.





सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी के मुताबिक कथित कफ सिरप मुख्य रूप से नशे के कारोबार में प्रयोग किया जा रहा है. आरोपी कोडिफ सिरप के रैपरों को बदलकर महंगे दामों में इसकी सप्लाई व बिक्री करते थे. मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने बांदा पुलिस से संपर्क कर नई दिल्ली से आ रहे एक डीसीएम को रोका गया था. इसके अलावा साथ में चल रही एक कार को रोका गया. जांच में डीसीएम से कोडिफ कफ सिरप की 30 हजार बोतलें बरामद हुईं. जिनकी कीमत 60 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई है.

वहीं कार से पकड़े गए धीरेंद्र, प्रवीण व रोहित बांदा के ही अलग-अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं. शेखर नाम का एक अभियुक्त हापुड़ जनपद का रहने वाला है. इसके अलावा एक आरोपी प्रियांशु निवासी बांदा फरार हो गया है. पूछताछ में आरोपी और डीसीएम चालक कफ सिरप के परिवहन के बाबत कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए. इसके बाद कफ सिरप जब्त कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.