बांदा में सिपाही ने कुल्हाड़ी से पत्नी व बेटी पर किया हमला; बेटी की मौत, पत्नी का हालत गंभीर

बांदा : मरका थाना कस्बे में बुधवार रात घरेलू कलह की वजह से सनसनीखेज वारदात हो गई. पत्नी से किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद नाराज सिपाही ने अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. कुल्हाड़ी के हमले से बेटी व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस मां-बेटी को बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया और प्राथमिक उपचार के बाद महिला को कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. घटना के बाद से आरोपी सिपाही फरार है. उसका मोबाइल व अन्य कुछ जरूरी चीजें यमुना नदी के किनारे मिले हैं.

क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि मामला मर्का थाना कस्बे का है. थाने से लगभग 300 मीटर की दूरी पर फर्रुखाबाद जिले का निवासी गौरव यादव अपनी पत्नी शिवानी और बेटी परी (4) के साथ रहता है. गौरव फिलवक्त डायल 112 में तैनात है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि गौरव बुधवार दोपहर ड्यूटी के बाद घर पहुंचा था और फिर कस्बे में लगे मेले में पत्नी और बेटी को लेकर घूमने गया. मेले से लौटने के बाद रात लगभग 9 बजे किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया. बात बढ़ने पर गौरव ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी और 4 साल की बेटी पर हमला कर दिया. पड़ोसियों ने जब चीख पुकार सुनी तो मौके पर पहुंचे. इसी बीच गौरव मौके से फरार हो गया था.