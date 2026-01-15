ETV Bharat / state

बांदा में सिपाही ने कुल्हाड़ी से पत्नी व बेटी पर किया हमला; बेटी की मौत, पत्नी का हालत गंभीर

मरका थाना क्षेत्र का मामला. आरोपी का मोबाइल व जरूरी चीजें यमुना नदी के किनारे बरामद हुई हैं.

बांदा में सिपाही ने की हत्या.
बांदा में सिपाही ने की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 1:39 PM IST

बांदा : मरका थाना कस्बे में बुधवार रात घरेलू कलह की वजह से सनसनीखेज वारदात हो गई. पत्नी से किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद नाराज सिपाही ने अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. कुल्हाड़ी के हमले से बेटी व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस मां-बेटी को बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया और प्राथमिक उपचार के बाद महिला को कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. घटना के बाद से आरोपी सिपाही फरार है. उसका मोबाइल व अन्य कुछ जरूरी चीजें यमुना नदी के किनारे मिले हैं.

बांदा में सिपाही ने बेटी को मार डाला. (Video Credit : ETV Bharat)


क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि मामला मर्का थाना कस्बे का है. थाने से लगभग 300 मीटर की दूरी पर फर्रुखाबाद जिले का निवासी गौरव यादव अपनी पत्नी शिवानी और बेटी परी (4) के साथ रहता है. गौरव फिलवक्त डायल 112 में तैनात है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि गौरव बुधवार दोपहर ड्यूटी के बाद घर पहुंचा था और फिर कस्बे में लगे मेले में पत्नी और बेटी को लेकर घूमने गया. मेले से लौटने के बाद रात लगभग 9 बजे किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया. बात बढ़ने पर गौरव ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी और 4 साल की बेटी पर हमला कर दिया. पड़ोसियों ने जब चीख पुकार सुनी तो मौके पर पहुंचे. इसी बीच गौरव मौके से फरार हो गया था.

अस्पताल पहुंचीं सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक.
अस्पताल पहुंचीं सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक. (Photo Credit : ETV Bharat)

पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देने के साथ लहूलुहान मां-बेटी को अस्पताल ले जाने की जुगत करने लगे. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आननफानन दोनों को बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परी को मृत घोषित कर दिया. शिवानी की हालत गंभीर होने के चलते उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. आरोपी गौरव की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस टीम को यमुना नदी के किनारे आरोपी का मोबाइल फोन व जरूरी चीजें बरामद हुई हैं. आशंका है कि आरोपी नदी में कूद गया है. इधर, सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक ने मेडिकल काॅलेज पहुंच कर घटना की जानकारी ली. साथ ही आरोपी सिपाही की जल्द खोजने के निर्देश दिए हैं.

