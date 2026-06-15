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हृदय विदारक; बांदा चंद्रायल नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर मौत, परिवार में मचा कोहराम

बांदा : जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी कला गांव के तीन मासूम बच्चे सोमवार सुबह दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए. तीनों बच्चे गांव के पास बहने वाले चंद्रायल नदी में नहाने गए थे. जहां वे गहरे पानी में चले गए. कुछ दूरी पर मौजूद ग्रामीणों ने बच्चों को डूबता देख बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी की जान नहीं बचा सके. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से बच्चों के शवों को नदी से निकाला. घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है.

सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि जसपुरा क्षेत्र के गौरीकला गांव में चंद्रायल नदी में तीन बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी. सोमवार सुबह गांव के तीन बच्चे माधुरी (13), अंश (10) व प्रतीक (10) चंद्रायल नदी में नहाने गए थे. नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. बच्चों को डूबते देख कुछ ग्रामीण बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तीनों बच्चे नदी के गहरे पानी में लापता हो गए.

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को नदी से बाहर निकलवाया. आननफानन सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुरा पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि छोटे बच्चों को नदी और नालों के पास न जाने दें.