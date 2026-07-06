भगवा रंग में रंगी बनारस की भैरव गली; काशी की कई गलियों का बदलेगा स्वरूप
गलियों के कायाकल्प करने के फेज में सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की गली को बदल दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 6:51 AM IST
वाराणसी: काशी को गलियों का शहर कहा जाता है. देश दुनिया के लोग यहां की गली घाट विरासत को निहारने के लिए आते हैं. यहां की गलियां जहां अपनी खास बनावट, सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती हैं. अब इन्हें नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है.
इसके तहत सबसे पहले बनारस की भैरव गली को भगवा रूप दिया गया है. जी हां यह भगवा रूप लोगों की खूब पसंद भी बना हुआ है. इसकी खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई से देखकर के अभिभूत हो रहा है. यह भैरव गली, बाबा काल भैरव की गली कही जाती है. यहां हर दिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं.
बनारस की गलियों के कायाकल्प करने के फेज में सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की गली को बदल दिया गया है. आध्यात्मिक परंपरा के भगवा रंग से गली को रंगा गया है. इस गली के सभी मकानों को एक जैसा बनाया गया है, जो न सिर्फ दिखने में आकर्षक है बल्कि लोगों के कौतूहल का विषय भी बना हुआ है.
नगर निगम की जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव की मानें तो बनारस सांस्कृतिक विरासत का शहर है. हर कोई यहां इसकी खूबसूरत गलियों को देखने के लिए आता है. ऐसे में नगर निगम की सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वह यहां की गलियों का सौंदरीकरण किया जाए.
इसी के तहत कई गलियों का चयन किया गया है. पहले फेज में भैरव गली को बदल गया है. भैरव गली में मौजूद सभी दुकान, मकान को एक रंग में रंगकर उस पर आकृति बनाई गई है, जो दिखने में बेहद आकर्षक है.
उन्होंने बताया कि इस गली में भगवा रंग का प्रयोग किया गया है और इसके साथ ही सफेद रंग से आकृतियां तैयार की गई हैं. बड़ी बात यह है कि यहां कलाकृति के लिए पारंपरिक अल्पना के डिजाइन का प्रयोग किया गया है और घरों पर बने झरोखों को भी अलग तरीके से पेंट किया गया है.
यह रंग इस गली को अनोखे रूप में दिखा रही है जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही है. लोगों को खूब पसंद भी आ रही है. उन्होंने बताया कि भैरव गली ही नहीं बल्कि बनारस में जितने भी धार्मिक स्थल हैं. उन सब स्थान की तस्वीर को बदलने की शुरुआत हो चुकी है.
इसमें संकटमोचन की गली, दुर्गाकुंड की गली, बाबा विश्वनाथ की गलियां लगायत अन्य जो भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उन सभी को एक रंग में रंग जाएगा और उसकी एक पहचान को उजागर किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता है कि काशी आने वाले हर पर्यटक यहां एक नए अनुभव एहसास को लेकर के जाएं. यहां हर दिन लाखों की संख्या में पर्यटक श्रद्धालु आते हैं. अपने फोन में बनारस की यादों को लेकर जाते हैं.
ऐसे में हमारी प्रमुखता है कि हम उन्हें कुछ अच्छी यादें दें और इसी के तहत इन गलियों का कायाकल्प किया जा रहा है. बनारस के सौंदर्यीकरण के तहत यहां के सड़कों को फसाड लाइट से सवारा जा रहा है.
वहीं, सिर्फ धार्मिक स्थल की गालियां ही नहीं बल्कि यहां की अन्य गलियां जो पद्मश्री, पद्मभूषण, काशी की विभूतियों के नाम से हैं, उन गलियों की भी आभा को बदला जा रहा है. वहां पर विशेष रंग का प्रयोग किया जा रहा है. लाइट लगाई जा रही है और इसी के तहत पहली तस्वीर भैरव गली में नजर आई है.
इस गली में पेंटिंग की शुरुआत वाराणसी के महापौर और नगर आयुक्त ने की थी. इसके बाद अब यह गली इन दोनों काशी में आने वाले लोगों की पसंद बनी हुई है और हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर रहा है.
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