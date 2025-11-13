ETV Bharat / state

कुओं का जीर्णोद्धार या सरकारी धन की बर्बादी? बनारस नगर निगम के अभियान पर उठे सवाल

5 करोड़ के बजट से अब तक 100 कुओं को ‘रिनोवेट’ करने का दावा वाराणसी नगर निगम ने किया है.

Published : November 13, 2025 at 11:32 AM IST

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की बात जब होती है, तो जनता उम्मीद करती है कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर और साफ-सफाई जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाएगा. इन मुद्दों को पीछे छोड़ बनारस नगर निगम ने अब शहर के पुराने कुओं को खोजने और उनके जीर्णोद्धार में करोड़ों रुपये झोंक दिए हैं. नगर निगम का दावा है कि यह पहल जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक महापौर अशोक तिवारी की योजना के तहत प्रत्येक कुएं पर लगभग डेढ़ से ढाई लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपये का बजट बनाकर अब तक 100 कुओं को ‘रिनोवेट’ करने का दावा किया गया है. इस काम में कुओं की सफाई, रंग-रोगन, टिन शेड लगाना, बाउंड्री वॉल बनाना और सूखे कुओं को रिबोर करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं. नगर निगम का कहना है कि पार्षदों से उनके क्षेत्र के कुओं की जानकारी लेकर काम करवाया गया है, और कई प्रस्तावों पर कार्य पूरा भी हो चुका है.

बनारस नगर निगम के अभियान पर उठे सवाल. (etv bharatbanaras wells renovation varanasi nagar nigam vda know reality 5 crores budget wastage)

जब कुछ स्थलों की वास्तविक स्थिति की जांच की गई तो निगम के दावे हवा में उड़ते नज़र आए. चेतगंज क्षेत्र में तीन कुओं की हालत देखकर यह साफ हुआ कि जहां एक कुएं पर कोई काम हुआ ही नहीं, वहीं दो कुओं पर केवल टिन शेड लगाकर ही रिनोवेशन पूरा दिखा दिया गया. स्थानीय लोगों ने खुलकर बताया कि टिन शेड लगाने में मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपये खर्च हुए होंगे, जबकि कागज़ों में डेढ़ लाख से अधिक खर्च दिखाया गया है. न सफाई हुई, न रंग-रोगन, न ही रिबोर—बाकी रकम कहाँ गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं.

banaras wells renovation varanasi nagar nigam vda know reality 5 crores budget wastage
काशी के कई कुएं अभी भी मलबे में दबे. (etv bharat)

यह स्थिति केवल चेतगंज की नहीं है. कई वार्डों में यही पैटर्न देखा गया कि कुओं के जीर्णोद्धार के नाम पर कागज़ी काम तो पूरा दिखाया गया, लेकिन धरातल पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इन कुओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत ही क्या है, जब जनता बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है.

banaras wells renovation varanasi nagar nigam vda know reality 5 crores budget wastage
काशी के इन कुओं का डेढ़ लाख से हुआ जीर्णोद्धार. (etv bharat)

क्षेत्रीय पार्षदों की राय भी इस पर बंटी हुई है. पार्षद अवनीश यादव का कहना है कि “कुएं कई बार आयोजनों या लोकल स्तर पर उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन इनके पुनर्निर्माण पर निगरानी जरूरी है, ताकि पैसा सही जगह लगे.” वहीं, एक अन्य पार्षद श्रवण गुप्ता का कहना है कि उनके क्षेत्र में सभी कुओं का काम पूरा हो चुका है, हालांकि स्थानीय नागरिकों का दावा है कि सिर्फ टिन शेड लगाने के अलावा कुछ नहीं किया गया.

banaras wells renovation varanasi nagar nigam vda know reality 5 crores budget wastage
कुओं की रंगाई पुताई भी कराई जा रही. (etv bharat)
banaras wells renovation varanasi nagar nigam vda know reality 5 crores budget wastage
बनारस नगर निगम का यह अभियान चर्चा में. (etv bharat)

जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उद्देश्यों के नाम पर अगर करोड़ों रुपये केवल दिखावे में खर्च किए जा रहे हैं, तो यह जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी ही कही जाएगी आज जबकि शहर में टूटी सड़कों, खराब स्ट्रीट लाइटों, सीवर जाम और गंदे पानी जैसी समस्याएं प्राथमिक स्तर पर समाधान की मांग कर रही हैं, ऐसे में पुराने और निष्क्रिय हो चुके कुओं को सजाने-संवारने पर करोड़ों झोंकना विकास की प्राथमिकता पर सवाल खड़ा करता है. कुल मिलाकर यह सवाल अब जनता पूछ रही है कि क्या यह पहल वाकई जल संरक्षण की दिशा में कदम है, या फिर सिर्फ “पुरानी धरोहरों के नाम पर नई फाइलें खोलने” का सरकारी खेल?

