ETV Bharat / state

11 साल में 45.44 करोड़ टूरिस्टों को भाया बनारस, जानिए किस साल कितने पर्यटक आए?

हजारों करोड़ की परियोजनाएं चलीं: वर्ष 2014 में पीएम मोदी बनारस के सांसद बने. इसी के साथ ही यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का श्रीगणेश भी हो गया. 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही विकास को और गति दी. पर्यटकों के लिए कई सुविधाओं में इजाफा किया गया. 2021 में विश्वनाथ कॉरीडोर के बन जाने से पर्यटकों में तेजी से इजाफा हुआ. वहीं, 2025 के महाकुंभ में काशी आने वाले पर्यटकों के सभी रिकार्ड टूट गए.

पर्यटको को खूब भाने लगी काशी: धर्म नगरी काशी ने पर्यटन के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. काशी विगत 11 वर्षों में विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन चुकी है. वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इन पर्यटकों में बड़ी संख्या विदेशी टूरिस्टों की भी है.

वाराणसी: काशी में पर्यटन साल दर साल बुलंदियों पर पहुंच रहा है. बीते 11 वर्षों में 45.44 करोड़ टूरिस्ट बनारस आए. यह काफी बड़ा कीर्तिमान है. इसके पीछे विश्वनाथ कॉरीडोर, महाकुंभ समेत कई विकास योजनाएं हैं. चलिए आपको बताते हैं कि साल दर साल कैसे काशी में टूरिस्टों का ग्रॉफ चढ़ता चला गया.

एक नजर. (etv bharat gfx.)



45 करोड़ से अधिक पर्यटक आए: पर्यटन विभाग के आंकड़ों की माने तो साल 2014 से 2025 (सितम्बर तक) तक 12 वर्षों में 45,44,82,662 भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने वाराणसी का भ्रमण किया है. यह आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है. साल 2014 में पर्यटकों की संख्या जहां 54,89,997 थी, जो साल 2025 (सितंबर तक) तक बढ़कर 14,69,75,155 के पार पहुंच गई. वहीं, साल 2014 के मुकाबले साल 2025 में भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 14,64,26,158 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अपने आप में उपलब्धि है.

काशी में साल दर साल बढ़े पर्यटक. (up tourism department.)

काशी की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी: टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि नरेन्द्र मोदी के वाराणसी के सांसद बनने के बाद से यहां की काया पलट गई. विकास के नित नए आयाम देखने को मिले. वाराणसी की अन्य राज्यों, जनपदों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल मार्ग का विस्तार हो या फिर एयर कनेक्टिविटी का विस्तार करना हो, सब कुछ हुआ है. वहीं, काशी की सड़कों का भी विकास बड़ी मात्रा में किया गया है. इसका असर यहां के पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक पड़ा है. साल 2021 में जब श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से वाराणसी का पर्यटन वैश्विक स्तर पर छा गया. अपने देश से पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

11 वर्षों में काशी के पर्यटन ने बुलंदियों को छुआ. (up tourism department.)

उन्होंने कहा कि वाराणसी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिला है. इतना ही नहीं, पर्यटन से अलग क्षेत्र में व्यापार व व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों, दुकानदारों आदि को भी लाभ मिल रहा है. इस आर्थिक गतिविधि से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है. राहुल मेहता ने बताया कि, सरकार वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट आदि के टूरिज्म को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और उसे प्रमोट भी कर रही है. इसी का परिणाम है कि आज हर कोई वाराणसी में बड़ी संख्या में पहुंच रहा है. वाराणसी आज एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है.

बाबा विश्वनाथ के दरबार में साल दर साल बढ़े पर्यटक. (up tourism department.)

अलकनंदा क्रूज़ लाइन के डायरेक्टर विकास मालवीय ने बताया कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर रही है. साल 2014 से पहले इस तरह से प्रयास देखने को नहीं मिलते थे. आज सरकार पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार करा रही है. वहां पर विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. मन्दिरों आदि का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है. इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. खासकर वाराणसी की बात करें तो लोग श्रीकाशी विश्वनाथ, बाबा काल भैरव के दर्शन करने के साथ ही, गंगा आरती और घाटों की सुंदरता देखने के लिए भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं. पर्यटक को रिवर राइड काफी पसंद आ रहा है.

ये भी पढ़ेंः यूपी में कड़ाके की ठंड; लखनऊ में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों का समय बदला, DM ने जारी किया आदेश

ये भी पढ़ेंः PCS-2025 के जरिए 814 पदों पर होगी भर्ती; UP को मिलेंगे 34 SDM और 56 DSP