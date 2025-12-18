11 साल में 45.44 करोड़ टूरिस्टों को भाया बनारस, जानिए किस साल कितने पर्यटक आए?
वाराणसी: काशी में पर्यटन साल दर साल बुलंदियों पर पहुंच रहा है. बीते 11 वर्षों में 45.44 करोड़ टूरिस्ट बनारस आए. यह काफी बड़ा कीर्तिमान है. इसके पीछे विश्वनाथ कॉरीडोर, महाकुंभ समेत कई विकास योजनाएं हैं. चलिए आपको बताते हैं कि साल दर साल कैसे काशी में टूरिस्टों का ग्रॉफ चढ़ता चला गया.
पर्यटको को खूब भाने लगी काशी: धर्म नगरी काशी ने पर्यटन के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. काशी विगत 11 वर्षों में विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन चुकी है. वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इन पर्यटकों में बड़ी संख्या विदेशी टूरिस्टों की भी है.
हजारों करोड़ की परियोजनाएं चलीं: वर्ष 2014 में पीएम मोदी बनारस के सांसद बने. इसी के साथ ही यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का श्रीगणेश भी हो गया. 2017 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही विकास को और गति दी. पर्यटकों के लिए कई सुविधाओं में इजाफा किया गया. 2021 में विश्वनाथ कॉरीडोर के बन जाने से पर्यटकों में तेजी से इजाफा हुआ. वहीं, 2025 के महाकुंभ में काशी आने वाले पर्यटकों के सभी रिकार्ड टूट गए.
45 करोड़ से अधिक पर्यटक आए: पर्यटन विभाग के आंकड़ों की माने तो साल 2014 से 2025 (सितम्बर तक) तक 12 वर्षों में 45,44,82,662 भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने वाराणसी का भ्रमण किया है. यह आंकड़ा अपने आप में काफी बड़ा है. साल 2014 में पर्यटकों की संख्या जहां 54,89,997 थी, जो साल 2025 (सितंबर तक) तक बढ़कर 14,69,75,155 के पार पहुंच गई. वहीं, साल 2014 के मुकाबले साल 2025 में भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 14,64,26,158 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अपने आप में उपलब्धि है.
काशी की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी: टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि नरेन्द्र मोदी के वाराणसी के सांसद बनने के बाद से यहां की काया पलट गई. विकास के नित नए आयाम देखने को मिले. वाराणसी की अन्य राज्यों, जनपदों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल मार्ग का विस्तार हो या फिर एयर कनेक्टिविटी का विस्तार करना हो, सब कुछ हुआ है. वहीं, काशी की सड़कों का भी विकास बड़ी मात्रा में किया गया है. इसका असर यहां के पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक पड़ा है. साल 2021 में जब श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से वाराणसी का पर्यटन वैश्विक स्तर पर छा गया. अपने देश से पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
