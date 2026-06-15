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जाम मुक्त होगा बनारस, 87 चौराहों पर लगेंगे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

बनारस के चौराहे स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था से संचालित होंगे. इसमें मॉडर्न सिग्नल टाइमर के साथ पैकेजिंग की व्यवस्था होगी, जो यातायात को सुगम बनाएगा.

BANARAS TRAFFIC JAM
बनारस के 87 चौराहों पर लगेंगे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 9:57 AM IST

6 Min Read
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वाराणसी : उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाम की समस्या बेहद भयावह है. जाम के कारण आम जनमानस को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के जिलों को जाम से मुक्त करने के लिए पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे से जाम से चोक होने वाले कॉरिडोर की व्यवस्था को ठीक किया जा सके.

इस क्रम में बात यदि बनारस की करें, तो इसे घाटों मंदिरों के साथ यहां लगने वाले जाम के लिए भी जाना जाता है. जाम से शहर में आने वाले लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय लगते हैं, बल्कि इस दौरान वाहनों से निकलने वाले धुएं शहर की हवा को दूषित करते हैं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं और इसके साथ ही वाहन स्वामियों के जेब पर भी भारी पड़ते हैं.

बनारस के 87 चौराहों पर लगेंगे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम. (ETV Bharat)

ऐसे में बनारस की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए वाराणसी के यातायात पुलिस, नगर निगम ने मिलकर के एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बनारस के 87 चौराहे स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था से संचालित होंगे, जहां पर मॉडर्न सिग्नल टाइमर के साथ एक पैकेजिंग की व्यवस्था होगी, जो यातायात को सुगम बनाएगा.

बता दे की विश्वनाथ धाम बनने के बाद बनारस में हर दिन लाखों की संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है ऐसे में शहर में जाम की स्थिति बन जाती है खासतौर पर वीकेंड में यह बेहद ही भयावा हो जाती है शहर की कुछ चिन्हित क्षेत्र भी हैं जो सामान्यत जिनकी दूरी रात में तय करने पर महज 10 मिनट लगता है, तो वहीं ट्रैफिक के समय 40 मिनट का सफर तय करना पड़ जाता है यहां आने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से ही वाराणसी के ट्रैफिक पुलिस में स्मार्ट ट्रैफिकिंग प्लान तैयार किया है.

Banaras traffic jam
बनारस के चौराहे स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था से संचालित होंगे. (ईटीवी भारत)

इस बारे में एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि, वाराणसी के 87 चौराहे और तिराहे जिनको चिन्हित किया गया है. जिसमें चौकाघाट मलदहिया जैसे जो पुराने चौराहे है. जहां पर पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं. हम उन्हें मॉडर्न टाइमर के साथ अपडेट करना चाहते हैं. इसके साथ ही गिलट बाज़ार, बाबतपुर जैसे कई चौराहे हैं, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए नगर निगम को पत्र लिखा है. नगर निगम ने शासन को डीपीआर बनाकर भेज दिया है. अनुमति प्राप्त होने के साथ कार्य शुरू हो जाएगा.

BANARAS TRAFFIC JAM
बनारस के चौराहे स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था से संचालित होंगे. (ETV Bharat)

तैयार हो रहा है ट्रैफिक कोंबो

उन्होंने बताया कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग में कई चीज का कोंबो होगा. एक तो रेड लाइट होगी, दूसरा जो जैब्रा लाइन बनती है, वह नई बनेगी इसके अलावा कैट आई का प्रयोग किया जाएगा. येलो लाइन, टेबल टॉप बनेगा, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि उनको कितनी दूरी पर रुकना है.

सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने एनपीआर कैमरे को लगाने का प्लान किया है, जिससे वाहन नंबर को दूर से ही पढ़ा जा सके और ऑटोमेटिक चालान की सुविधा प्राप्त हो सके. वर्तमान में मलदहिया पर इस तरीके का कैमरा लगा है, लेकिन उसको हम और एक्सपेंड और मॉडिफाई करेंगे.

Banaras traffic jam
बनारस के चौराहे स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था से संचालित होंगे. (ईटीवी भारत)

कॉलोनी में भी बनेगी पार्किंग

उन्होंने बताया कि, इसके साथ ही नगर निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से कॉलोनी में पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं.क्योंकि जब से हमारा कॉरिडोर बना है बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों का आगमन हो रहा है, जिस वजह से उनको सुविधा देने के उद्देश्य से कॉलोनी में कई स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर उन्हें पार्किंग के व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा.

वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी राजीव कृष्ण ने कहा कि, पूरे प्रदेश मैं ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए हम अभियान चलाए रहे हैं. इसके तहत 20 जिलों में हमने ढाई महीने से एक स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंडीशन है.

पूरे देश में 230 वाराणसी में 11 ट्रैफिक कॉरिडोर किए गए हैं आइडेंटिफाई

उन्होंने बताया कि इस आरटीसी में जो भी जानकारी मिलती है वह जानकारी सीधा गूगल के माध्यम से मिलती है. उसमें मुख्यतः दो तरह के बातें हमारे पास आती हैं. यदि वाराणसी की बात करें तो शहर में कुल 11 कॉरिडोर हमने आईडेंटिफाई किए हैं और पूरे प्रदेश में हमने 230 कॉरिडोर आईडेंटिफाई किए हैं .यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या से लोग ग्रसित है.

इनमें हमारे पास दो तरीके के आंकड़े आते हैं पहला हमें हर कॉरिडोर में गूगल के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि कितने चोक पॉइंट है, दूसरा कॉरिडोर में जाम लगने का मैक्सिमम और औसतन समय कितना है. इसके लिए हम दो महीने, एक महीने, दो सप्ताह, एक सप्ताह का डाटा देखते हैं जिसमें हमें जाम लगने की सारी जानकारी मिलतीहै. जानकारी क डीपी कॉरिडोर के टीआई के पास भी रहती है.

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बनारस के चौराहे स्मार्ट ट्रैफिकिंग की व्यवस्था से संचालित होंगे. (ईटीवी भारत)

24 फ़ीसदी चौक पॉइंट में आई है कमी, कम हुआ है बनारस का जाम

उन्होंने बताया कि इस पर हम लोगों ने काम किया है और हमने यह देखा है कि बीते दो महीने में पूरे प्रदेश में करीब 24 परसेंट चोक पॉइंट की संख्या में कमी आई है और जो मैक्सिमम टाइम है ट्रैफिक का वह 17 परसेंट कम हुआ है. उत्तर प्रदेश पुलिस एक व्यवस्था के माध्यम से ट्रैफिक की समस्या को व्यवस्थित तरीके से दूर करने के प्रयास में लगी हुई है.हर जिले में जो अधिकारी हैं वह इस काम को कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बनारस में शुरू की गई स्मार्ट ट्रैफिकिंग व्यवस्था का परिणाम है कि यहां पर जाम की कमी देखने को मिल रही है
काशी के जन प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और सभी ने इस बात को बताया कि वाराणसी में लगने वाले जाम में कमी देखने को मिल रही है.

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