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आ गई खुशखबरी: बनारस के 6 लेन Highway पर मई में भरिए फर्राटा, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे से होगा कनेक्ट

वाराणसी: वाराणसी के लोगों को मोहनसराय से लहरतारा तक जल्द ही एक नई सड़क की सौगात मिलने जा रही है. अभी तक लोगों को लहरतारा से मोहनसराय जाने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता था, जोकि अब लगभग 15 मिनट तक आ चुका है. इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के कारण जहां व्यवसाय गतिविधियां बढ़ेगी. लोग सुगमता के साथ कोलकाता, पश्चिम बंगाल, प्रयागराज से कनेक्ट होंगे. इससे एयरपोर्ट से काशी आने वाले लोग सीधे इस राह से दूसरे शहर व राज्यों को कनेक्ट कर सकेंगे.वर्तमान में प्रमुख चौराहों का सुंदरीकरण करने का भी कार्य किया जा रहा है. यह परियोजना एक महीने के अंदर ही आम जनता के लिए हैंडओवर कर दी जाएगी.



समय की होगी बचत: वाराणसी में विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं. यहां आमजन की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं. इन्हीं में से सड़क निर्माण का कार्य. अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग सड़क निर्माण कर लोगों के आवागमन को सुगम करने का कार्य किया जा रहा है. इसी बीच मोहनसराय से लहरतारा तक जल्द ही एक नई सड़क की सौगात मिलने जा रही है. इससे न सिर्फ आम जन को आवागमन में आसानी होगी, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों को तीव्रता भी मिलने जा रही है. लोगों को इसकी सुविधा होने से समय की बचत भी हो रही है.



सड़क निर्माण का कार्य लगभग 97 फीसदी पूरा: लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के. के. सिंह ने बताया कि पुराने GT रोड का 06 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग 97 फीसदी पूरा हो चुका है. इसमें जनता के लिए 06 लेन की सड़क के साथ ही सर्विस लेन का भी निर्माण किया जा रहा है. कोर्ट केस के कारण कुछ काम बचा है, जोकि जल्द ही सुलझ जाएगा. लगभग एक महीने के अंदर हम इस सड़क को आम जनता के लिए हैंडओवर कर देंगे. उन्होंने बताया कि, लोगों को लहरतारा से मोहनसराय जाने में पहले लगभग 30 से 45 मिनट लगते थे, जोकि 11 किलोमीटर की दूरी है. वहीं आज की तारीख में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं.



बढ़ गई हैं मोहनसराय तक व्यावसायिक गतिविधियां: उन्होंने बताया कि सड़क के तैयार होने से आम जनता का समय काफी बच रहा है. सड़क के बन जाने से वहां के आस-पास की दुकानों का स्ट्रक्चर भी काफी बदल गया है. मोहनसराय तक व्यावसायिक गतिविधियां काफी अधिक हो चुकी हैं. अभियंता के.के. सिंह ने बताया कि, इस योजना की कुल लागत ₹412.53 करोड़ की है. इस परियोजना की कुल लंबाई 11.18 किलोमीटर की है. वहीं, अगर कार्य की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 97 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है.





परियोजना की जल्द मिलेगी सुविधा: अभियंता के. के. सिंह ने बताया कि परियोजना की सौगात जल्द लोगों को मिलने वाली है. अगर सड़क निर्माण की बात करें तो 11.18 किमी में से 10.70 किमी का काम पूरा हो चुका है. कंकरीट रोडबेस लेयर का काम पूरा हो चुका है. वहीं, सर्विस लेन में का काम पूरा हो गया है. भूमिगत केबल बिछाने और रेलिंग लगाने का काम अभी चल रहा है. प्रोजेक्ट के तहत चौराहों को सुंदर बनाने का काम भी किया जा रहा है. बताते चले के सिक्स लेन सड़क के बाद जाने से एयरपोर्ट से शहर के भीतर आना बेहद आसान हो जाएगा. प्रयाग, पश्चिम बंगाल झारखंड जाने वाले यात्रियों की राह भी आसान होगी.







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