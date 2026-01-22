23 को रात 10 बजकर 10 मिनट पर चलेगी बनारस-सियालदह-बनारस एक्सप्रेस, 24 जनवरी से सियालदह से वाराणसी का कर सकेंगे सफर
23 जनवरी से वाराणसी से हरेक रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को, और सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शनिवार को ट्रेन का संचालन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 3:56 PM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सहूलियत के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में 22588/22587 बनारस-सियालदह-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचलन बनारस से किया जाएगा.
रेलवे जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 23 जनवरी से हरेक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को, तथा सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को ट्रेन का संचालन किया जाएगा.
- 23 जनवरी से हरेक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को बनारस से छूटेगी ट्रेन
- सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को चलेगी ट्रेन
23 जनवरी से बनारस से 22.10 बजे छूटेगी 22588 बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस
बता दें कि, 22588 बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस 23 जनवरी से प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को बनारस से 22.10 बजे प्रस्थान कर पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 23.15 बजे, दूसरे दिन पटना जं. से 2.05 बजे, जसीडीह से 5.02 बजे, मधुपुर से 5.21 बजे, आसनसोल से 6.20 बजे तथा दुर्गापुर से 06.45 बजे छूटकर सियालदह 09.55 बजे पहुंचेगी.
सियालदह से 19.30 बजे प्रस्थान करेगी ट्रेन
वहीं वापसी यात्रा में, 22587 सियालदह-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को सियालदह से 19.30 बजे प्रस्थान कर दुर्गापुर से 21.21 बजे, आसनसोल से 21.45 बजे, मधुपुर से 22.37 बजे, जसीडीह से 22.58 बजे, दूसरे दिन पटना जं. से 02.50 बजे तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय जं. से 06.15 बजे छूटकर बनारस 07.20 बजे पहुँचेगी.
बनारस-सियालदह में मिलेंगी ये सुविधाएं
उन्होंने बताया कि इन अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर कोच के 08, जनरल सेकेंड क्लास के 08, एल.एस.एल.आर.डी. के 2 कोचों सहित कुल 18 कोच लगाये जाएंगे.
उन्होंने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है, जो यात्रियों की अत्याधुनिक सुविधाओं और किफायती यात्रा की नई सुविधा देता है. इसका आकर्षण डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह स्वदेशी ट्रेन तकनीकी दृष्टि से भी अत्यंत सुरक्षित है. इसमें कवच सिस्टम, सेमी ऑटोमैटिक कपलर, क्रैश ट्यूब और ईपी-असिस्टेड ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत ब्रेक लग सके.
इसके सभी कोच पूरी तरह से सील्ड गैंगवे और वैक्यूम एवैक्यूएशन
उन्होंने बताया कि इसके सभी कोच पूरी तरह से सील्ड गैंगवे और वैक्यूम एवैक्यूएशन सिस्टम से युक्त हैं. इस ट्रेन में यात्रा के दौरान आराम का विशेष ध्यान रखा गया है.
ट्रेन में सेमी ऑटोमैटिक कपलर
ट्रेन में सेमी ऑटोमैटिक कपलर का उपयोग किये जाने से कोच जोड़ते या अलग करते समय झटका या शोर नहीं होता. डिफॉर्मेशन ट्यूब दुर्घटना की स्थिति में झटका कम कर देती है.
इतना ही नहीं पुश-पुल तकनीक इसकी रफ्तार बढ़ाने में मदद करती है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस के कोचों में आधुनिक फीचर में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, आरामदायक सीटें और बेहतर बर्थ मौजूद है.
उन्होंने बताया कि हर शौचालय में इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक फ्लशिंग प्रणाली, ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर और फायर सप्रेशन सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इस ट्रेन में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही, हर यात्री के लिए फास्ट चार्जिंग पोर्ट और पेन्ट्री कार जैसी सुविधाएं हैं.
ये भी पढ़ें - बनारस रेलवे स्टेशन का कोड बदला, BSBS की जगह BNRS किया गया, एक दिसंबर होगा लागू