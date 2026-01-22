ETV Bharat / state

23 को रात 10 बजकर 10 मिनट पर चलेगी बनारस-सियालदह-बनारस एक्सप्रेस, 24 जनवरी से सियालदह से वाराणसी का कर सकेंगे सफर

23 जनवरी से चलेगी बनारस-सियालदह-बनारस एक्सप्रेस. ( ETV Bharat )

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सहूलियत के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में 22588/22587 बनारस-सियालदह-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचलन बनारस से किया जाएगा. रेलवे जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 23 जनवरी से हरेक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को, तथा सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को ट्रेन का संचालन किया जाएगा. 23 जनवरी से हरेक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को बनारस से छूटेगी ट्रेन

सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को चलेगी ट्रेन 23 जनवरी से बनारस से 22.10 बजे छूटेगी 22588 बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस बता दें कि, 22588 बनारस-सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस 23 जनवरी से प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को बनारस से 22.10 बजे प्रस्थान कर पं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 23.15 बजे, दूसरे दिन पटना जं. से 2.05 बजे, जसीडीह से 5.02 बजे, मधुपुर से 5.21 बजे, आसनसोल से 6.20 बजे तथा दुर्गापुर से 06.45 बजे छूटकर सियालदह 09.55 बजे पहुंचेगी. सियालदह से 19.30 बजे प्रस्थान करेगी ट्रेन वहीं वापसी यात्रा में, 22587 सियालदह-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को सियालदह से 19.30 बजे प्रस्थान कर दुर्गापुर से 21.21 बजे, आसनसोल से 21.45 बजे, मधुपुर से 22.37 बजे, जसीडीह से 22.58 बजे, दूसरे दिन पटना जं. से 02.50 बजे तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय जं. से 06.15 बजे छूटकर बनारस 07.20 बजे पहुँचेगी. बनारस-सियालदह में मिलेंगी ये सुविधाएं