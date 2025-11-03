बनारस में आज से करिए भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन; देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु, साल में एक ही बार मिलता है मौका
सारनाथ के मूलगंध कुटी बिहार में 5 नवंबर तक होंगे दर्शन, मंदिर की साज-सजावट के साथ सुरक्षा के भी अच्छे प्रबंध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 3:01 PM IST
वाराणसी : भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल सारनाथ में उनकी अस्थि के दर्शन होने सोमवार से शुरू हो गए हैं. सारनाथ के मूलगंध कुटी बिहार को कार्तिक पूर्णिमा से पहले इसके लिए खोल दिया गया है. पूरे साल में केवल 3 दिन ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों को इस पवित्र अस्थि कलश के दर्शन होते हैं.
आज से लेकर 5 नवंबर तक देश-विदेश से आने वाले लाखों बौद्ध श्रद्धालु अस्थि कलश का दर्शन करेंगे. इसे लेकर साधना क्षेत्र की भव्य सजावट की गई है. सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं.
तीन दिन तक ले सकेंगे दर्शन लाभ : मूलगंधकुटी बिहार के मुख्य पुजारी शीलवंश थेरो ने बताया कि सारनाथ में आज से 3 दिन भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के दर्शन होंगे. देश-विदेश से श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस पवित्र कलश के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन का विशेष महत्व है. यह साल में मात्र 3 दिन के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए सुलभ रहता है. 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर (कार्तिक पूर्णिमा) तक इसके दर्शन होते रहेंगे. श्रद्धालु दर्शन के बाद प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं.
सुबह 6 से 11 बजे तक होंगे दर्शन : वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों का दर्शन कर उन्हें काफी सुकून मिलता है. मंदिर की आकर्षक साज-सजावट के साथ-साथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं. श्रद्धालु यहां पूजा-अर्चना भी कर रहे हैं. दर्शन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक हो रहा है.
श्रीलंका, म्यांमार समेत कई देशों से पहुंचे अनुयायी : श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान नेपाल सहित अन्य जगहों से बड़ी संख्या में बहुत अनुयायी काशी पहुंचे हैं. अस्थि कलश को सारनाथ मंदिर में ही सुरक्षित रखा जाता है. गौतम बुद्ध का यह अस्थि अवशेष वियतनाम से वाराणसी लाया गया था. महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है.
भारत से नेपाल तक कई जगहों पर रखी गईं हैं अस्थियां : इस अस्थि कलश को कुछ दिनों पहले वैशाख पूर्णिमा के मौके पर प्रदर्शन के लिए सारनाथ से वियतनाम भेजा गया था. मुख्य पुजारी ने बताया कि भगवान बुद्ध की अस्थियां 8 स्तूपों में भारत से नेपाल तक रखी गईं हैं. उन्हें आठ राजाओं के सुपुर्द किया गया था. उनका विसर्जन न हो, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए 200 साल पहले सम्राट अशोक के गुरु ने उनसे यह वादा लिया था कि भगवान बुद्ध की अस्थियां पूरे देश और दुनिया में पहुंचे.
मुख्य पुजारी ने बताया कि साल 1931 में इन अस्थियों को वाराणसी लाया गया था. कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की इन अस्थियों का दर्शन बनारस में इसलिए कराया जाता है क्योंकि अनागरिक धम्मपाल ने सारनाथ में भगवान बुद्ध की अस्थियों को स्थापित करके एक नए मठ की स्थापना इसी दिन की थी.
