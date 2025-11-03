ETV Bharat / state

बनारस में आज से करिए भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन; देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु, साल में एक ही बार मिलता है मौका

अस्थि कलश के दर्शन के लिए पहुंच रहे अनुयायी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल सारनाथ में उनकी अस्थि के दर्शन होने सोमवार से शुरू हो गए हैं. सारनाथ के मूलगंध कुटी बिहार को कार्तिक पूर्णिमा से पहले इसके लिए खोल दिया गया है. पूरे साल में केवल 3 दिन ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों को इस पवित्र अस्थि कलश के दर्शन होते हैं. आज से लेकर 5 नवंबर तक देश-विदेश से आने वाले लाखों बौद्ध श्रद्धालु अस्थि कलश का दर्शन करेंगे. इसे लेकर साधना क्षेत्र की भव्य सजावट की गई है. सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं. सारनाथ मंदिर में अस्थि कलश के लिए उमड़ी भीड़. (Video Credit; ETV Bharat) तीन दिन तक ले सकेंगे दर्शन लाभ : मूलगंधकुटी बिहार के मुख्य पुजारी शीलवंश थेरो ने बताया कि सारनाथ में आज से 3 दिन भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के दर्शन होंगे. देश-विदेश से श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस पवित्र कलश के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन का विशेष महत्व है. यह साल में मात्र 3 दिन के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए सुलभ रहता है. 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर (कार्तिक पूर्णिमा) तक इसके दर्शन होते रहेंगे. श्रद्धालु दर्शन के बाद प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं.