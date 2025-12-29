बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली में लगी आग, खुद को बचाने के लिए भक्त भागकर मुख्य मंदिर पहुंचे
एक फरवरी को होना है बड़ा आयोजन, अग्निशमन विभाग की जांच में शार्ट सर्किट की आशंका जताई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 9:33 AM IST
वाराणसी: बनारस में संत रविदास की जन्मस्थली में सोमवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया. आग मंदिर के ही पिछले हिस्से में एक कमरे में लगी थी जिसमें भक्त मौजूद थे. सुबह का वक्त होने की वजह से भक्त वहीं पर आराम कर रहे थे. इस दौरान अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद भक्त भागते हुए बाहर निकले और मुख्य मंदिर में आ गए. काफी देर तक मंदिर के सेवादार आग पर नियंत्रण करने की कोशिश करते रहे. इस दौरान भक्तों ने मुख्य मंदिर के हिस्से में पहुंचकर खुद को सुरक्षित किया. फिलहाल 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.
कब लगी आग: एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि सोमवार सुबह 6:30 बजे मंदिर में आग लगी है. आग की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गईं. टीमों ने मिलकर पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू की. लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
आग लगने की वजह क्या थी: फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. सभी लोग सुरक्षित हैं. आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है. उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम की जांच में प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है.
1 फरवरी को होना है बड़ा आयोजन: 1 फरवरी को संत रविदास जयंती का आयोजन होना है. इसे लेकर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में संत रविदास के अनुयाई आते हैं. पंजाब समेत विदेश से बड़ी संख्या में लोगों का यहां आना होता है. इसे लेकर अभी से तैयारी शुरू हुई है और कई संगत पंजाब से वाराणसी पहुंच चुकी है, जो मंदिर में ही रहकर तैयारी को अंतिम रूप दे रही है. इस वजह से मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या भी ज्यादा थी. फिलहाल सभी सुरक्षित हैं और साफ सफाई शुरू करवा दी गई है.
ये भी पढे़ंः शीतलहर और कोहरे का सितम; यूपी में 1 जनवरी तक इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी
ये भी पढ़ेंः विश्व में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी, SGPGI के डॉक्टर्स ने रोबोटिक मशीन से मूत्राशय से दुर्लभ ट्यूमर निकाला