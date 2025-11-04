बनारस के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को क्या बड़ी उपलब्धि मिली, जानिए

बनारस के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को मिली बड़ी उपलब्धि. (etv bharat archive.)
वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को बड़ी उपलब्धि मिली है. इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है. कुलपति ने इसका श्रेय शिक्षकों, स्टॉफ और छात्रों को दिया है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
क्या उपलब्धि मिली है: नैक ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, प्राशासनिक दक्षता एवं पारदर्शी कार्य-संस्कृति को सराहा है. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) के तृतीय चक्र के मूल्यांकन में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करते हुए 3.09 सीजीपीए (CGPA) के साथ ‘A’ ग्रेड प्राप्त किया है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसन्धान परक दृष्टिकोण, प्राशासनिक पारदर्शिता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पण का परिणाम है.
कुलपति ने क्या कहा: कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और गुणवत्तापूर्ण कार्यसंस्कृति का परिणाम है. यह न केवल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा का प्रमाण है, बल्कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में काशी और उत्तर प्रदेश की गौरवशाली परम्परा को भी नई ऊंचाई प्रदान करती है. उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को NAAC का ‘A’ ग्रेड इस बात का प्रमाण है कि विश्वविद्यालय न केवल पारम्परिक शिक्षा के संरक्षण में अग्रणी है, बल्कि आधुनिक गुणवत्ता वाली शिक्षा में भी आगे हैं. उन्होंने बीते 14 अक्तूबर को विश्वविद्यालय का नैक मूल्यांकन हुआ था. इसमें विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिली है. कुलपति प्रो बिहारी लाल शर्मा ने नैक निदेशक को इस संबंध में धन्यवाद दिया है. उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए भी आभार जताया है.नैक ग्रेड क्या होता है: नैक (NAAC) ग्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है. इसमें सबसे सर्वोच्च रैंक A होती है. इसके बाद A+, A++ जैसे उप-श्रेणियां होती हैं. इसके लिए नैक की टीम बकायदा विश्वविद्यालय का पठन-पाठन परखती है और इसके बाद ग्रेड जारी करती है. जिस भी विवि और कॉलेज को A रैंक मिलती है तो यह माना जाता है कि यहां पढ़ाई का स्तर सबसे अच्छा है. बनारस के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को मिली बड़ी उपलब्धि. (sampurnanand sanskrit university media cell.)
