ETV Bharat / state

11 देशों में दौड़ रहा बनारस का रेल इंजन, मोजाम्बिक के लिए 10वां इंजन रवाना, अब तक 182 इंजन एक्सपोर्ट

वाराणसी : बनारस लोकोमोटिव वर्क (बनारस रेल इंजन कारखाना- बरेका) ने मेड इन इंडिया की पहचान को और विश्व पटेल पर परिलक्षित किया है. जिसकी तस्वीर विदेश से आने वाले लोकोमोटिव के ऑर्डर के रूप में देखी जा रही है. बरेका ने लोकोमोटिव निर्माण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की तकनीकी क्षमता का परचम लहराया है. 21 फरवरी को बरेका में तैयार 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन मोजाम्बिक के लिए रवाना किया गया.

बता दें कि बरेका को समय-समय पर विदेश से लोकोमोटिव बनाने के ऑर्डर आते हैं. मोजाम्बिक के लिए 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कुल 10 इंजनों के निर्माण एवं निर्यात का ऑर्डर मिला था, जून 2025 से इंजन का निर्माण हो रहा था. समय-समय पर सभी लोकोमोटिवों का निर्माण कर उन्हें भेज दिया गया है. आज 10वां इंजन भी रवाना हो गया.

100 KM की रफ्तार से चलेंगे : बरेका प्रशासन का कहना है कि यह उपलब्धि बरेका की ग्लोबल कॉम्पिटेटिव क्षमता और भारतीय रेल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख का महत्वपूर्ण की एक तस्वीर है. जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया, यह निर्यात कार्यक्रम भारतीय रेलवे की उत्पादन दक्षता, तकनीकी विश्वसनीयता को बताता है. इस इंजन की बात करें तो यह अत्याधुनिक 3300 हॉर्स पावर केप गेज (1067 मिमी) लोकोमोटिव 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से संचालन में सक्षम हैं.