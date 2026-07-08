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बनारसियों को बड़ी सौगात: काशी विश्वनाथ धाम में अब विशेष गेट से मिलेगा प्रवेश, सुबह से रात तक सीधे एंट्री

सावन की तैयारी पर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की समीक्षा बैठक, हर सोमवार को होगा विशेष श्रृंगार

काशी विश्वनाथ में स्थानीय लोगों के लिए अलग गेट
काशी विश्वनाथ में स्थानीय लोगों के लिए अलग गेट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:27 AM IST

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वाराणसी: अब विश्वनाथ धाम में बनारस के लोग पूरे दिन सुगम व्यवस्था के तहत दर्शन कर सकेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनारसियों के लिए मंदिर प्रशासन ने अलग व्यवस्था की है. लंबे समय से काशीवासी विशेष द्वार की मांग का रहे थे. इस मांग को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पूरा कर दिया है.

अब बिना लंबी लाइन के होंगे बाबा के दर्शन!: विश्वनाथ मंदिर न्यास के तरफ से पहले ही यह सुविधा लागू की गई थी, लेकिन पहले यह सुविधा मात्र एक एक घंटे के लिए सुबह और शाम मिला करती थी, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक विशेष द्वार बनाया गया है, जिसका नाम 4बी रखा गया है. इस द्वार से अब सुबह 4:15 मिनट से रात 10:45 मिनट तक काशीवासी सीधे बिना कोई लंबी लाइन लगाए हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे. हालांकि यह सुविधा विशेष पर्वों के लिए नहीं होगी.

बनारसियों को बड़ी सौगात (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोगों को क्यों मिली तरजीह?: दरअसल, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम यानी कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या ने नित्य नए रिकॉर्ड दर्ज किए है. भक्तों के सैलाब से विश्वनाथ धाम लगातार भरा नजर आने लगा है. प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की संख्या दो लाख से अधिक हो गई है. ऐसे में बनारस के निवासियों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. इस समस्या से निजात के लिए काशीवासी विशेष द्वार की मांग का रहे थे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा (Photo Credit: ETV Bharat)

सावन की तैयारी शुरू: इस वर्ष सावन 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगा. श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं. मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और निर्बाध दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटा है. भक्तों को बेहतर सुविधा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर मंगलवार बैठक संपन्न हुई.

सावन की तैयारी, मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की बैठक
सावन की तैयारी, मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)

सावन में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, चिकित्सा सहायता, पेयजल, स्वच्छता तथा दर्शन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बैठक हुई.- विश्व भूषण मिश्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास

हर सोमवार होगा बाबा का विशेष श्रृंगार: सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार अलग-अलग दिव्य स्वरूपों में किया जाएगा.
03-08-2026 (प्रथम सोमवार): श्री शंकर स्वरुप श्रृंगार

10-08-2026 (द्वितीय सोमवार): गौरी-शंकर (शंकर-पार्वती) श्रृंगार

17-08-2026 (तृतीय सोमवार): अर्धनारीश्वर श्रृंगार

24-08-2026 (चतुर्थ सोमवार): रुद्राक्ष श्रृंगार

इसके अलावा 27 अगस्त को पड़ने वाली पूर्णिमा को झूला श्रृंगार किया जायेगा. विशेष श्रृंगार से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को अद्भुत अनुभूति होगी.

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