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बनारसियों को बड़ी सौगात: काशी विश्वनाथ धाम में अब विशेष गेट से मिलेगा प्रवेश, सुबह से रात तक सीधे एंट्री

वाराणसी: अब विश्वनाथ धाम में बनारस के लोग पूरे दिन सुगम व्यवस्था के तहत दर्शन कर सकेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनारसियों के लिए मंदिर प्रशासन ने अलग व्यवस्था की है. लंबे समय से काशीवासी विशेष द्वार की मांग का रहे थे. इस मांग को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पूरा कर दिया है.

अब बिना लंबी लाइन के होंगे बाबा के दर्शन!: विश्वनाथ मंदिर न्यास के तरफ से पहले ही यह सुविधा लागू की गई थी, लेकिन पहले यह सुविधा मात्र एक एक घंटे के लिए सुबह और शाम मिला करती थी, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक विशेष द्वार बनाया गया है, जिसका नाम 4बी रखा गया है. इस द्वार से अब सुबह 4:15 मिनट से रात 10:45 मिनट तक काशीवासी सीधे बिना कोई लंबी लाइन लगाए हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे. हालांकि यह सुविधा विशेष पर्वों के लिए नहीं होगी.

बनारसियों को बड़ी सौगात (Video Credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोगों को क्यों मिली तरजीह?: दरअसल, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम यानी कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या ने नित्य नए रिकॉर्ड दर्ज किए है. भक्तों के सैलाब से विश्वनाथ धाम लगातार भरा नजर आने लगा है. प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की संख्या दो लाख से अधिक हो गई है. ऐसे में बनारस के निवासियों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है. इस समस्या से निजात के लिए काशीवासी विशेष द्वार की मांग का रहे थे.