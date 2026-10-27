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बनारस के गांव में तेरहवीं भोज का बहिष्कार, परिजनों ने किया ये काम

उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी परंपराओं पर विचार करना चाहिए, जिनसे जरूरत से ज्यादा खर्च का दबाव बढ़ता है. मृत्यु भोज के नाम पर धन खर्च करने के बजाय उसे बच्चों की शिक्षा, परिवार की जरूरतों और उनके बेहतर भविष्य पर लगाया जाना चाहिए. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सादगी के साथ दिवंगत व्यक्ति को श्रद्धांजलि दें और दूसरे परिवारों को भी इस दिशा में जागरूक करें.



पुत्र ने कही ये बात

दिवंगत राजकल्ली देवी के पुत्र दूधनाथ पटेल ने बताया कि उनकी माता का निधन 13 दिन पूर्व हुआ था. सोमवार को उनकी तेरहवीं थी. इस अवसर पर परिवार ने मृत्यु भोज नहीं करने का निर्णय लिया और शोकसभा आयोजित कर हवन-पूजन तथा पुष्पांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की.उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि तेरहवीं के नाम पर किसी परिवार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए. किसी अपने के निधन के बाद परिवार को पहले ही गहरा दुख होता है. ऐसे में भोज के लिए अतिरिक्त खर्च करना जरूरी नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि इस पहल से समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं और मृत्यु भोज की परंपरा पर पुनर्विचार करते हैं, तो यह एक सकारात्मक बदलाव होगा.







सामाजिक बदलाव के लिए ग्रामीणों ने बढ़ाए कदम

शोकसभा में शामिल ग्रामीणों ने भी मृत्यु भोज की परंपरा पर विचार करने और समाज में इसके विकल्प के रूप में सादगीपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की बात कही. ग्रामीणों का मानना था कि सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर होने वाले अनावश्यक खर्च को रोकना जरूरी है, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का उल्लेख करते हुए परिजनों ने कहा कि बड़े सार्वजनिक व्यक्तित्वों के परिवारों में भी मृत्यु के बाद भोज की परंपरा को लेकर अलग-अलग उदाहरण सामने रखे जाते हैं. उन्होंने इस संदर्भ में समाज से आग्रह किया कि किसी भी परंपरा को केवल सामाजिक दबाव के कारण निभाने के बजाय उसके औचित्य पर विचार किया जाए. हालांकि, इन व्यक्तित्वों के परिवारों में मृत्यु भोज से संबंधित दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है.





समाज को संदेश देने की पहल

परिजनों और ग्रामीणों ने अपील की कि शोक के समय परिवार के साथ संवेदना और सहयोग का भाव रखा जाए, न कि उस पर खर्च का दबाव बनाया जाए. उनका कहना था कि सामाजिक परंपराओं में सकारात्मक बदलाव तभी संभव है, जब लोग मिलकर सादगी, शिक्षा और आर्थिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें.कार्यक्रम में श्यामलाल चौहान, धीरज पटेल, शिवशंकर पटेल, हरिनाथ वर्मा, दूधनाथ पटेल, श्रीनाथ वर्मा, कैलाश पटेल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत राजकल्ली देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मृत्यु भोज के बहिष्कार और समाज में जागरूकता फैलाने के संकल्प को दोहराया.





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