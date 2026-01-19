ETV Bharat / state

मणिकर्णिका घाट विवाद; विरोध करने पहुंचे पाल समाज के लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना

वहीं, मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वह काशी के साधु-संतों द्वारा बनाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि काशी में विकास के नाम पर मठ, मंदिर को तोड़ा जा रहा है. अब मणिकर्णिका घाट पर भी लगातार मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है.

वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर वाराणसी में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल है. इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

ACP अतुल अनजान त्रिपाठी का कहना है, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और बेफिजूल की चीजों को वायरल भी नहीं किया जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर हमारी पूरी निगरानी है. अगर कोई भी राजनीतिक और विरोध प्रदर्शन कर के माहौल बिगाड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वाराणसी/गोरखपुर/मिर्जापुर: मणिकर्णिका घाट पर नए स्वरुप को लेकर चल रहे कामों के बीच एक पत्थर का चबूतरा और कुछ मूर्तियों को तोड़े जाने के बाद राजनीतिक विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा. मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रकरण में चीजों को स्पष्ट किया है. उन्होंने कहां है कि कोई मूर्ति या मंदिर नहीं टूटा है, सब कुछ Artifical Intelligence से वायरल किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित सांसद पप्पू यादव समेत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. वहीं गोरखपुर और मिर्जापुर में भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जारी है.

अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति तोड़े जाने से लोग नाराज: वहीं पाल समाज के लोगों का कहना है कि अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति तोड़े जाने से वह नाराज हैं. उनका कहना है, जल्द से जल्द इन्हें यहां पर स्थापित किया जाए. वहीं पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है. कि एक ही तरह की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर क्यों डाला गया है, क्या इस पर कोई राजनीतिक एजेंडा है यह जांच का विषय है और अगर इस पर कोई षड्यंत्र निकल कर आएगा तो उस पर धाराएं बढ़ाई जाएगी है.

पुलिस ने जारी किया नोटिस: पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में जिन भी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है. सभी को नोटिस जारी कर दी गई है. सभी चौक थाने में पहुंचकर अपना स्पष्टीकरण दें. यदि वह नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जिन भी लोगों ने अभी इन तस्वीरों को वायरल किया है या फिर इनको री ट्वीट या रिपोर्ट किया है. उनकी भी सूची बनाई जा रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. बहुत से लोग गलती मानकर या फिर जानकारी न होने के कारण और कानून के डर से भी अपने पोस्ट को डिलीट कर चुके हैं.

कमिश्नर का कहना है कि कुछ लोगों ने साजिशन मणिकर्णिका घाट से आगे विश्वनाथ धाम परिसर में मौजूद कुंभ महादेव के मंदिर को मणिकर्णिका का मंदिर बता कर वायरल किया था, यह साजिश थी या फिर किसी तरह की खुराफात इसकी भी जांच की जा रही है.

वहीं मणिकर्णिका घाट पर काम जारी है और हरिश्चंद्र घाट पर 3 मंदिरों के शिफ्टिंग के काम को रोका गया है. यहां पर कार्य करने वाली संस्था का कहना है कि अधिकारियों ने अभी इन 3 मंदिरों के शिफ्टिंग प्रशासन और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद की जाएगी.

काशी और प्रयागराज की घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा: वाराणसी में ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त करने, अहिल्याबाई की प्रतिमा को तोड़े जाने और मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में गंगा तट पर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ की गई अभद्रता से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, सोमवार को गोरखपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जिलाधिकारी को राजयपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौपते हुए जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि, जिस तरह विकास के नाम पर वाराणसी में स्थित ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को 10 जनवरी को अचानक ध्वस्त कर दिया गया.

विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिर्जापुर में विरोध प्रदर्शन: जनपद में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया है. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर को नष्ट किए जाने पर धरना प्रदर्शन करने से पहले संकटमोचन मंदिर पर बुद्धि-शुद्धि यज्ञ भी किया था.



