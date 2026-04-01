ETV Bharat / state

बनारसी साड़ी के ताने बाने को बुन रहीं महिलाएं, परंपरा की बेड़ियां तोड़कर दे रही नई पहचान

600 से 700 महिलाओं को केंद्र सरकार ट्रेनिंग दे रही है, जो बनारसी साड़ी की बुनाई, रंगाई और उसकी बारीकियों को सीख रही हैं.

महिला बुनकरों की फौज
महिला बुनकरों की फौज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 11:55 AM IST

|

Updated : April 1, 2026 at 1:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: आसमानों की उड़ानों पर उसका पूरा हक है. उसकी बेमिसाल ताकतों पर भला किसको शक है. यह पंक्तियां बनारस की उन महिलाओं पर सटीक बैठती है, जो पितृसत्तात्मक सोच की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही है और एक नया नाम बना रही है. जी हां हम बात कर रहे हैं बनारस की महिला बुनकरों की.

महिला बुनकर सुनने में शब्द बहुत सामान्य सा है, लेकिन इसमें बेहद गहराई है. क्योंकि बुनकारी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सीधे तौर पर इस कला से जुड़ रही है. अब तक इसमें पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब महिलाएं बनारसी साड़ी को बनाने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा और मिलकर चलेंगी.

बनारस की महिलाएं बना रही है अपनी एक नई पहचान (ETV Bharat)

दरअसल, बुनकारी को पुरुषों के नाम से जोड़कर देखा जाता रहा है. यही वजह है कि बनारस में शायद ही कोई महिला बुनकर हो, लेकिन बुनकारी के इतिहास में बनारस नया नाम बनाने जा रहा है. पहली बार महिलाएं अपने हाथों से बनारसी साड़ी तैयार करेंगी. यहीं नहीं यहां महिला बुनकरों की फौज तैयार हो रही है. यह सभी हिंदू महिला बुनकर हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से ट्रेनिंग ले रही है. इस काम को आगे बढ़ा रही है. बड़ी बात यह है कि एक दो नहीं, बल्कि 600 से 700 महिलाएं इसमें शामिल है, जो इन दिनों बनारसी साड़ी की बुनाई, रंगाई और उसकी बारीकियो को सीख रही हैं. हर दिन महिलाओं को 1 से 2 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है.

ETV Bharat
बुनकारी का विस्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

तैयार हो रही महिला बुनकरों की फौज: बिनकारी सिखने वाली महिलाएं बताती हैं कि यह अनुभव हमारे लिए बेहद अलग और खूबसूरत है. यहां बहुत ही बारीकी के साथ हमें बनारसी साड़ी बनाने की तकनीक को बताया जा रहा है. यह हमेशा से पुरुषों के वर्चस्व की कला थी. अच्छा लग रहा है कि अब इसमें महिलाएं भी आगे आ रही है और हम महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने में भी यह बहुत मददगार है. हम महिलाओं को अपनी खर्च के लिए पति या किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. हम खुद से अपना खर्च निकाल लेते हैं और उससे भी अच्छी बात है कि हम एक हुनर सीख रहे हैं जो आजीवन हमारे साथ रहेगा.

ETV Bharat
क्या सीख रही है महिलाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं की दी जा रही ट्रेनिंग: महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाली डिजाइनर लक्ष्मी विश्वकर्मा बताती हैं कि, आत्मनिर्भरता की सोच के साथ प्रधानमंत्री महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं. इसी क्रम में हम महिलाओं को सरकारी योजनाएं, नई तकनीक के तहत स्वावलंबी होना सीख रहे हैं. इसके तहत हम बनारस की सबसे प्राचीन हस्तकला से उन्हें जोड़ रहे हैं और बिनकारी का ककहर सीखा रहे हैं. हम महिलाओं को बनारसी साड़ी की बारीकी की जानकारी दे रहे हैं.

ETV Bharat
डिजाइनर लक्ष्मी विश्वकर्मा की प्रक्रिया (Photo Credit; ETV Bharat)

लक्ष्मी विश्वकर्मा बताया कि हम महिलाओं को साड़ी पहनने से लेकर के उनको बिनने की जानकारी देती है. वर्तमान समय में बड़ी संख्या में महिलाएं जागरूक हो रही हैं. पहले हिंदू महिलाएं बुनकारी में नहीं थी, लेकिन अब वह बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और इस सोच के साथ आगे बन रही है कि हम जब हम साड़ी पहनने में इतनी सुंदर दिखते हैं तो हम साड़ी बनने में कितने सुंदर लगेंगे. इनको डिजाइन रंग और तकनीक में बेहद रूचि है.

बड़ी संख्या में महिलाये ले रही ट्रेनिंग: महिलाओं की ट्रेनिंग से जुड़े सर्वेश श्रीवास्तव कहते हैं कि, बनारसी साड़ी और यहां की बुनकारी जिसकी विश्व पटल पर अपनी पहचान है. बुनकारीका नाम आते ही शहर में मुस्लिम बुनकरों की तस्वीर बनती है, लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है. अब बड़ी संख्या में हिंदू महिला बुनकरों कि फौज तैयार हो रही है, जो बिनकारी की परंपरा को आगे लेकर के चल रही हैं.

वह कहते हैं कि बिनकारी की कला प्राचीन समय से सनातन संस्कृति परंपराओं से जुड़ी हुई है, लेकिन समय के साथ इससे महिलाएं दूर होती चली गई और वर्तमान पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी भी नहीं है. इसी सोच के साथ महिला व युवतियों को इससे जोड़ने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकार इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है. वो कहती हैं कि, बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें रुचि भी ले रही हैं और वह यहां पर बिनकारी को सीख भी रही है. हम महिलाओं को पारंपरिक उच्चन्त कला संग नई तकनीक को भी बता रहे है.

270 घण्टे का होता है प्रशिक्षण: सर्वेश श्रीवास्तव बताते हैं कि, समर्थ स्कीम के तहत महिला पुरुष बुनकरों को तैयार करना है. इसमें महिलाओं को ज्यादा वरीयता दी जाती है. इसके तहत महिलाओं को 270 घंटे की ट्रेनिंग देने का प्रावधान है. इसमें पूरे बनारस में लगभग सात सौ महिलाएं इसका प्रशिक्षण लेकर इस काम में लगी हुई है.

यही नहीं इसमें इन महिलाओं को प्रत्येक दिन 170 रुपए का मानदेय भी सरकार की ओर से दिया जाता है, ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे. वह कहते हैं कि यदि महिलाएं वाराणसी साड़ी की छोटी भी कारीगरी को सीख लेती हैं तो 10 से 12000 वह सहजता के साथ आमदनी कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: बनारस को क्यों कहते हैं साढ़े तीन हवेली का शहर, जानें इनकी ख़ासियत

यह भी पढ़ें: बजट में 10 बड़े ऐलान, रेल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर 2.0, कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स से मिलेगी विकास को रफ्तार

Last Updated : April 1, 2026 at 1:44 PM IST

TAGGED:

VARANASI NEWS
BANARAS MAHILA BUNKAR
MAHILA BUNKAR
UP NEWS
BANARSI SAREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.