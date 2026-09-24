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6 अक्टूबर से रेलवे शुरू करने जा रहा इन रूट्स पर स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर और रुट करें नोट

त्योहारों के सीज़न में रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बनारस से कोलकाता के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है.

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दिवाली-छठ के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का तोहफा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 5:40 PM IST

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वाराणसी: सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही अक्टूबर और नवंबर में त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है. इसकी वजह से अपने घर जाने वाले लोगों को ट्रेनों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगती है. रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 6 अक्टूबर से कई नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है. ये ट्रेनें बनारस से होकर गुज़रेंगी और अलग-अलग शहरों के लिए सेवाएं देंगी.

बनारस-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल: रेल प्रशासन ने बनारस-कोलकाता-बनारस (05048/05047) साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन बनारस से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक हर मंगलवार को और कोलकाता से 7 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक हर बुधवार को 8 फेरों के लिए चलेगी. गाड़ी संख्या 05048 बनारस से सुबह 10.45 बजे छूटकर वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर, बलिया और छपरा होते हुए अगले दिन सुबह 06.15 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

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रेलवे स्टेशनों पर साफ़ पानी की व्यवस्था तेज़. (Photo Credit: ETV Bharat)

वापसी की टाइमिंग और ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं: वापसी में गाड़ी संख्या 05047 कोलकाता से हर बुधवार सुबह 08.25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 04.15 बजे बनारस पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन दुर्गापुर, आसनसोल, झाझा, बरौनी, हाजीपुर और बलिया जैसे स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में 3-टियर एसी इकोनॉमी श्रेणी के 20 कोच और 2 जनरेटर-कम-लगेज यान समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.

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बनारस से कोलकाता जाना होगा आसान. (Photo Credit: ETV Bharat)

रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में पेयजल जांच अभियान शुरू: दूसरी तरफ, पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में यात्रियों और रेल कर्मचारियों को साफ़ पानी देने की पहल शुरू हुई है. स्टेशनों और रेलवे कॉलोनियों में हैंडपंप, वाटर कूलर, RO सिस्टम और पाइपलाइनों की सघन जाँच की जा रही है. मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक स्टेशनों, दफ्तरों, डिपो और कॉलोनियों में पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी कर रहे हैं.

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