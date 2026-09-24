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6 अक्टूबर से रेलवे शुरू करने जा रहा इन रूट्स पर स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर और रुट करें नोट

दिवाली-छठ के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का तोहफा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही अक्टूबर और नवंबर में त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है. इसकी वजह से अपने घर जाने वाले लोगों को ट्रेनों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगती है. रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 6 अक्टूबर से कई नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है. ये ट्रेनें बनारस से होकर गुज़रेंगी और अलग-अलग शहरों के लिए सेवाएं देंगी. बनारस-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल: रेल प्रशासन ने बनारस-कोलकाता-बनारस (05048/05047) साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन बनारस से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक हर मंगलवार को और कोलकाता से 7 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक हर बुधवार को 8 फेरों के लिए चलेगी. गाड़ी संख्या 05048 बनारस से सुबह 10.45 बजे छूटकर वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर, बलिया और छपरा होते हुए अगले दिन सुबह 06.15 बजे कोलकाता पहुंचेगी. रेलवे स्टेशनों पर साफ़ पानी की व्यवस्था तेज़. (Photo Credit: ETV Bharat)