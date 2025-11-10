ETV Bharat / state

बनारस से खजुराहो अब 8 घंटे में, वंदे भारत कल से नियमित चलेगी, हफ्ते में इस दिन नहीं कर पाएंगे सफर

8 नवंबर को पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी, हफ्ते में छह दिन होगा संचालन.

वाराणसी: बनारस से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (Banaras Khajuraho Vande Bharat Express) कल से नियमित चलेगी. यह ट्रेन बनारस से खजुराहो 8 घंटे में पहुंचाएगी. रेलवे के मुताबिक 6506/26505 बनारस-खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हफ्ते में छह दिन होगा.

बनारस से ट्रेन का शेड्यूल ये रहा: जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि नियमित रूप से, 26506 बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस 11 नवम्बर से नियमित चलेगी. यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी. बृहस्पतिवार को ट्रेन का संचालन नहीं होगा. बनारस से ट्रेन 05.15 बजे प्रस्थान कर विन्ध्याचल से 06.57 बजे, प्रयागराज छिवकी से 08.05 बजे, चित्रकूट धाम कर्वी से 10.07 बजे, बांदा से 11.10 बजे तथा महोबा से 12.10 बजे छूटकर खजुराहो 13.10 बजे पहुंचेगी.

वापसी का शेड्यूल ये रहा: वापसी यात्रा में 26505 खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से 15.20 बजे प्रस्थान कर महोबा से 16.20 बजे, बांदा से 17.15 बजे, चित्रकूट धाम कर्वी से 18.15 बजे, प्रयागराज छिवकी से 20.25 बजे तथा विन्ध्याचल से 21.12 बजे छूटकर बनारस 23.10 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में आठ कोच होंगे.

पीएम मोदी ने दी है सौगात: बता दे कि पीएम मोदी 7 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए थे, यहां 8 नवंबर को उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन से चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इनमें वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने बनारस रेलवे स्टेशन से रवाना किया था, जबकि दिल्ली-फिरोजपुर, लखनऊ-सहारनपुर और एर्नाकुलम-बेंगलुरू वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया था.

