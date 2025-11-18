सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि, बेटी सारा ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मंदिर का कॉरिडोर पसंद आया
विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप भाया, मंदिर प्रशासन ने अंगवस्त्रम से किया अभिनंदन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 7:31 AM IST
वाराणसी: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर सोमवार को वाराणसी पहुंचीं. वाराणसी में दोपहर बाद दोनों ने विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत बाबा विश्वनाथ का पूजन किया. विश्वनाथ मंदिर के अलावा उन्होंने काशी के अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया है. हालांकि उनका यह दौरा बेहद निजी था लेकिन उनके साथ मौजूद स्थानीय लोगों ने उनके साथ तस्वीरें साझा की और वीडियो भी.
बाबा विश्वनाथ के चरणों में मत्था टेका: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर व बेटी सारा तेंदुलकर ने सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका. मन्दिर कॉरिडोर की भव्यता देखकर वह मंत्रमुग्ध दिखाई दीं. मंदिर के मुख्य अर्चक पं श्रीकांत मिश्रा ने पूजन-अर्चन कराया. मां-बेटी ने बेहद सादगी से पूजन में भाग लिया.
मंदिर प्रशासन ने किया अभिनंदन: मन्दिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम और स्मृति चिह्न भेंटकर उनका अभिनंदन किया. अंजलि और सारा के साथ मौजूद क्षेत्रीय गौरव द्विवेदी ने बताया कि काशी में अंजलि और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर बेहद खुश नजर आईं. उनकी कोई मन्नत थी जिसके लिए वह बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आई थी उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया.
