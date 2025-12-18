बनारस में संगीत का संगम, दिग्गज संगीतकारों संग गायक बिखेरेंगे सुरों का जलवा
काशी में महिंद्रा कबीर महोत्सव 2025 का आयोजन कल से, 3 दिनों तक कई कार्यक्रम होंगे आयोजित.
वाराणसी: काशी में महिंद्रा कबीर महोत्सव का आग़ाज़ होने जा रहा है. 19 से 21 दिसंबर तक यह आयोजन चलेगा. यह महोत्सव 15वीं सदी के संत-कवि कबीर की अमर विरासत को को जन-जन तक पहुंचाएगा. इस महोत्सव में जाने-माने संगीतकार, चिंतक और सांस्कृतिक आवाजें एक मंच पर आएंगीं.
कैसे होगी शुरुआत: आयोजक जय शाह ने बताया कि महोत्सव 19 दिसंबर को ऐतिहासिक गुलरिया कोठी में गरिमामय गंगा आरती से शुरू होगा. शाम को कबीरचौरा मठ आश्रम के शिक्षाविद, शोधकर्ता उमेश कबीर, कबीर के दर्शन पर अपने विचार साझा करेंगे. कार्यक्रम का समापन रहमत-ए-नुसरत की प्रस्तुति कबीरियत से होगा. यह कुमाऊं का एक कव्वाली समूह है, जो उस्ताद नुसरत फतेह अली ख़ां की गायकी से प्रभावित है.
बदलती दुनिया में कबीर के शब्द सदैव प्रासंगिक: आयोजक ने बताया कि हर वर्ष महिंद्रा कबीर महोत्सव ऐसे संगीतकारों एवं साधकों को साथ लाता है जो हमें याद दिलाते हैं कि कबीर के शब्द सदैव प्रासंगिक हैं. वे बदलती दुनिया में हमें आत्म-मंथन की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने कहा कि यह महोत्सव कला और परंपरा की उस शक्ति का उत्सव है जो अतीत और वर्तमान, स्वयं और अनंत के बीच सेतु बनाता है.
गुलरिया कोठी में 20 दिसंबर को ये आयोजन: आयोजकों ने बताया कि 20 दिसंबर को पहले दिन की शुरुआत गुलरिया कोठी में मॉर्निंग म्यूज़िक से होगी, जो आम जनता के लिए खुला रहेगा. श्रोताओं की सुबह भारतीय शास्त्रीय रागों के साथ होगी, जिसमें स्वाति तिवारी का गायन होगा. इसके बाद सितार वादक हिदायत हुसैन ख़ां की प्रस्तुति होगी.
दोपहर की शुरुआत कबीर द जुलाहा : वर्सेज़ फ्रॉम द लूम से होगी, यह शिवांगिनी येशु युवराज एवं ईशा प्रिया सिंह द्वारा प्रस्तुत कथात्मक और संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें कबीर के संत और शिल्पकार दोनों रूपों को दर्शाया जाएगा. इसके बाद कबीर के पदों और विचारों पर एक गंभीर और विचारोत्तेजक बातचीत होगी.
कबीर बानी संग घुलेंगे कविताओं के रंग: कार्यक्रम में शाम के समय शिवाला घाट पर कबीर बानी के साथ कबीर की कविताओं के रंग घुल जाएंगे. इस सत्र में लोक कलाकार महेशा राम मेघवाल समुदाय की भक्ति परंपरा से प्रेरित कबीर की सटीक और विचारवान वाणियों का गायन करेंगे. शाम का समापन गायक राहुल देशपांडे की दमदार प्रस्तुति से होगा, जिनका शास्त्रीय संगीत अपनी भावनात्मक गहराई और शास्त्रीय कुशलता के लिए जाना जाता है. 21 दिसंबर को अंतिम दिन की शुरुआत एक बार फिर गुलरिया कोठी में मॉर्निंग म्यूज़िक से होगी, जिसमें तेजस्विनी वर्नेक़र खयाल-गायकी पर केंद्रित हिंदुस्तानी गायन प्रस्तुत करेंगी, जिसके बाद देबसमिता भट्टाचार्य का सारोद वादन होगा.
हेरिटेज वॉक और मंदिर भ्रमण: कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि, 21 दिसंबर को दोपहर में संवाद और चर्चाएं होंगी. महोत्सव की अंतिम शाम शिवाला घाट पर आदित्य प्रकाश एन्सेम्बल के प्रदर्शन से आरंभ होगी, कर्नाटक संगीत और जैज़ के अनोखे संगम से सजी उनकी प्रस्तुति एक रुहानियत तथा ऊर्जा के भरपूर अनुभव जैसी होगी.
महोत्सव का समापन भारत के प्रमुख कर्नाटक प्रोग्रेसिव रॉक बैंड “अगम बैंड” की प्रस्तुति से होगा, जिनकी नयेपन से सजी रचनाएं कबीर की विद्रोही, आत्मनिष्ठ और एकता की भावना को गहराई से हमारे सामने रखती हैं. सार्वजनिक संगीत प्रस्तुतियों के साथ-साथ, इसमें सहभागी प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से संजोए गए हेरिटेज वॉक, मंदिर भ्रमण और कबीर की बनारस में वर्णित भौतिक व आध्यात्मिक स्थलों की यात्राएं शामिल हैं.
