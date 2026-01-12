ETV Bharat / state

बीएचयू बनेगा उत्तर-दक्षिण भारत का बड़ा केन्द्र, तमिल चेयर में मिलेगी भाषा, साहित्य और संस्कृति की खुशबू

बीएचयू में उत्तर-दक्षिण भारत का बड़ा तमिल केन्द्र बनाने की तैयारी. ( ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने और दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए ‘काशी तमिल संगमम्’ का आयोजन वाराणसी में हर साल किया जाता है. यह संगमम् न सिर्फ दोनों ही स्थानों के लोगों को एक-दूसरे की भाषा, संस्कृति, खान-पान, साहित्य आदि के बारे में जानने का मौका देता है, बल्कि शैक्षणिक रूप से भी काशी-तमिल को एक दूसरे के करीब ला रहा है. इसी क्रम में, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ‘काशी तमिल संगमम्’ की एक सार्थक तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां अब तमिल चेयर बनाया जाएगा. यह छात्रों के लिए भी बेहतर कदम होगा. काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है, जिससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक दूसरे की संस्कृति और ज्ञान को समझने का अवसर मिल रहा है. यह अभियान है ‘काशी तमिल संगमम्’. ‘काशी तमिल संगमम्-4.0’ इस बढ़ते सांस्‍कृतिक संगम का अगला अध्‍याय बना. इसने इसकी सीमा और महत्‍वाकांक्षा दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया. BHU के कला संकाय के इस तमिल चेयर में तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति पर जोर रहेगा. (ETV Bharat) बीते 2 दिसम्‍बर, 2025 को इसका चौथा संस्करण काशी में ही शुरू किया गया था. इस संस्करण ने तमिल भाषा सीखने और शैक्षणिक आदान-प्रदान पर अधिक जोर दिया था. इस बार की थीम “आइए तमिल सीखें–तमिल करकलम” थी. अब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है. भाषा विभाग में स्थापित की जाएगी तमिल चेयर बीएचयू की कला संकाय की डीन प्रो संगीता. (ETV Bharat) बीएचयू की कला संकाय की डीन प्रो संगीता बताती हैं कि, हमारी काशी में अभी ‘काशी तमिल संगमम्’ का आयोजन किया गया था. इसी को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी योजना थी कि हम इस संगमम के विचारों को क्रियान्वित करें. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता है, जहां पर हम ‘काशी तमिल संगमम्’ के विचारों को क्रियान्वित करें और उसके बारे में सोचा जाए. ऐसे में यहां पर कला संकाय में स्थिति विभिन्न विभागों में से भाषा विभाग इसके लिए सबसे अधिक अनुकूल होगा. इसी विभाग में हम लोगों ने सोचा है कि, जो भारतीय भाषाओं का विभाग है उसके अंदर एक चेयर को स्थापित करेंगे, जोकि कला संकाय के अंतर्गत होगी.