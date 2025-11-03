ETV Bharat / state

बनारस में देव दीपावली 5 नवंबर को, कैसे करें नौका विहार-कहां रुकें-घूमे, पढ़िए टूर गाइड

ऐसे पहुंच सकते हैं लोकेशन पर: ऐसे में आप देव दीपावली के दिन बनारस आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले चुनौती आपकी वाराणसी में ठहरने को लेकर के रहेगी क्योंकि गेस्ट हाउस की बुकिंग फुल हो जाती है और वर्तमान समय में यह लगभग सोल्ड आउट है. सबसे पहले आप बनारस आने के लिए एक साधन का चुनाव करें यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आप बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन या बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे. यहां से महज 20 से 50 रुपए का किराया देकर के आप बनारस के घाटों पर पहुंच सकते हैं. आप ऑनलाइन कैब भी बुक कर सकते हैं लगभग 100 से 150 रुपए में वो आपको बनारस के दशाश्वमेध या फिर अस्सी घाट पर पहुंचा देगी.यदि आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो एयरपोर्ट के बाहर आपको तमाम टैक्सी मिलेंगे जहां से आप दो से ढाई सौ रुपए में या फिर ऑनलाइन टैक्सी बुक करके बनारस के घाट पर पहुंच सकते हैं.

वाराणसी: हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है. इस बार 5 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. काशी की देव दीपावली विश्व विख्यात है. कहते हैं इस दिन काशी में देवताओं उतरते हैं और बनारस के घाटों की खूबसूरती देखते बनती है.बनारस के 84 अर्धचंद्राकर घाट देव दीपावली के दिन दीयों की टिमटिमाती चुनर से सजे होते हैं और मां गंगा बेहद खूबसूरत नजर आती है. इस दिन काशी में विशेष गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी बनारस आते हैं.देव दीपावली के मौके पर बनारस के होटल जहां लगभग फुल हो जाते हैं तो वहीं गंगा किनारे मिलने वाली नाव का किराया भी 10 गुना अधिक बढ़ जाता है.आप भी अगर देव दीपावली पर बनारस आना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कैसे बनारस आया जाए, कैसे होटल की बुकिंग की जाए, नौका विहार कैसे होगा और देव दीपावली पर बनारस के किन-किन स्थानों पर घूमा जाए तो यह खबर आपके लिए है. चलिए जानेत हैं इस बारे में. देव दीपावली का महत्व समझिए: बनारस में देव दीपावली के महत्व को समझना चाहिए. जी हां पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया.तभी से बनारस में देव दीपावली की परंपरा चली आ रही है. दीपावली पर जहां काशी के घरों में दिए जलाए जाते हैं तो वहीं देव दीपावली पर गंगा के घाटों पर दिए जलाए जाते हैं और भगवान शिव के साथ दीपावली मनाई जाती है. गंगा आरती का आयोजन किया जाता है,जिसमें बड़ी संख्या में अर्चक रिद्धि सिद्धि शामिल होती है.इस आरती की खूबसूरती ऐसी है कि इस इंक्रेडिबल इंडिया के सूची में शामिल किया गया है. यही नहीं इस दिन काशी में लेजर शो का आयोजन किया जाता है जिसके जरिए बनारस मां गंगा के महत्व और भगवान शिव के बारे में बताया जाता है और उसके साथ ही गंगा के उस पार फायरक्रैकर शो का आयोजन किया जाता है,जिसके जरिए ग्रीन आतिशबाजी की जाती है. इस बार भी ऐसा ही आयोजन होगा.

इन स्थानों के होटल आपका बचाएंगे पैसा और समय: बनारस पहुंचने के बाद आपको रहने के लिए कैंट रेलवे स्टेशन कैंटोनमेंट, गोदौलिया दशाश्वमेध, अस्सी घाट पर आसपास तमाम धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे. यहां आप समझदारी के साथ होटल में लगने वाले एक्स्ट्रा खर्च से बच सकते हैं. इसके लिए आपको बनारस के घाट से थोड़ी दूरी पर अपने बजट के अनुसार होटल का चुनाव करना चाहिए. घाट पर होने के कारण देव दीपावली के दिन बनारस की होटल लगभग बुक होते हैं और यदि फ्री होते हैं तो उनकी कीमत ज्यादा होती है ।लेकिन यदि आप चाहे तो सिगरा, लक्सा,कैंट, कैंटोनमेंट, लंका, सोनारपुर, शिवाला,मैदागिन इत्यादि क्षेत्रों में पड़ने वाले धर्मशाला, होटल अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं. यह घाट से दूर होते हैं इस वजह से इसके किराया भी कम होते है. इसके साथ यहां आप ठहर सकते हैं और महज 15 मिनट से 20 मिनट में आप घाट पर जा सकते हैं. यहां मौजूद होटल का किराया 1000 से लेकर के 5000 तक होता है.

देव दीपावली के दिन बनारस में नौका विहार करना सबसे ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि बनारस की छोटी बड़ी नाव लगभग फुल हो जाती है. लेकिन यदि आप उसे दिन गंगा विहार करना चाहते हैं तो घाट पर मौजूद प्रति व्यक्ति किराए के साथ शेयरिंग नाव अस्सी घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध से लेकर के नमो घाट तक पर्यटकों को घूमाती हैं ऐसे में आप बारगेनिंग करने के साथ 100 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति किराए के साथ अस्सी घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध से लेकर के नमो घाट तक भ्रमण कर सकते हैं. इस दौरान यात्रियों के भीड़ ज्यादा होती है तो नाविक किराया ज्यादा बताते हैं,लेकिन आपको बारगेनिंग करने के साथ 100 से 200 में शेयरिंग नाव में अपनी सीट बुक करनी होगी, जिसके साथ आप बनारस में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं गंगा उस पार जाकर के दिए भी जला सकते हैं.

देव दीपावली के दिन यदि सुबह आप बनारस में है तो गंगा स्नान कर सकते हैं. उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर दर्शन कर सकते हैं.वहां से थोड़ी दूर पर मौजूद अन्नपूर्णा मंदिर,काल भैरव मंदिर जा सकते हैं.वापसी में आप दुर्गाकुंड इलाके में आकर दुर्गाकुंड मंदिर और संकट मोचन मंदिर में बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं. विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद वहां पर आप बनारसी साड़ी के बाजार चौक का भी भ्रमण कर सकते हैं,जहां आपको आपके बजट के अनुसार ओरिजनल बनारसी साड़ियां मिल सकेंगी. इस दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि आपको किसी भी ऑटो वाले या बिचौलिए के जरिए दुकान पर नहीं पहुंचाना, बल्कि चौथ थाने के सामने से रानी कुआं और कुंज गली जाती है. यहां दर्जनों साड़ी की दुकानें हैं.

देव दीपावली के दिन बनारस के सभी घाट भीड़ से भरे होते हैं. दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट पंचगंगा घाट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है.इस वजह से वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है. यदि आप अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते है, घाट पर बैठना चाहते हैं तो,आप भीड़ से अलग दूसरे घाट का चुनवा कर सकते है।जिसमें अस्सी घाट के बगल में तुलसी घाट, भदैनी घाट जा सकते हैं. इसके साथ ही दशाश्वमेध के बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट, ललिता घाट जा सकते हैं.राजघाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है आप राजघाट, नमो घाट भी जा सकते हैं. यहां से आपको घाट की खूबसूरती, साथ ही गंगा उस पर होने वाले फायरक्रैकर शो का आनंद भी देखने को मिलेगा.

यदि आप विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आप बनारस के अस्सी घाट या फिर दशाश्वमेध घाट का चुनाव कर सकते हैं. दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है. यह आरती शाम 6:00 बजे से शुरू होती है,लेकिन यदि आप भीड़ से बचते हुए स्थान प्राप्त करने के साथ इस आरती को देखना चाहते हैं तो आप लगभग चार बजे तक बनारस के दशाश्वमेध घाट पहुंच जाए, यहां आपको सहूलियत के साथ भव्य गंगा आरती देखने को मिलेगी. यहां बनारस के घाट पहुंचने के दौरान आप स्थानीय खानपान का भी आनंद ले सकते हैं. इनमें कचौड़ी जलेबी, लस्सी, बनारसी पान शामिल है. गोदौलिया चौराहे पर आपको बनारस की ठंडाई, लस्सी पीने को मिलेगी वहां चौक पर आपको फेमस बनारस की कचौड़ी खाने को मिलेगी.

देव दीपावली पर चाकचौबंद सुरक्षा: डीसीपी क्राइम सरवरणन टी ने बताया कि सुरक्षा के लिए एआई तकनीक आधारित सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. वाराणसी की सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और प्रमुख चौराहों पर फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं. अपराधियों और संदिग्धों का डाटा सिस्टम में फीड है. शहरभर में 2576 कैमरों से 24 घंटे निगरानी होगी, जिसे काशी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से लगातार मॉनिटर किया जाएगा. दो स्थानों गदौलिया और अस्सी घाट पर ‘टीथर्ड ड्रोन’ की विशेष तैनाती की जाएगी. ये ड्रोन 400 मीटर की ऊंचाई से 4 किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे निगरानी कर सकेंगे. ये ऐसे व्यक्तियों की पहचान भी करेंगे जो लंबे समय तक किसी एक स्थान पर खड़े रहेंगे या संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखेंगे.

वहीं, एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक, मनोज कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की कुल 10 टीमें सुरक्षा उपकरणों, वॉटर एम्बुलेंस तथा गोताखोरों के साथ तैनात रहेंगी. टीम में 30–35 प्रशिक्षित जवान शामिल हैं. सभी टीमें 24 घंटे सतर्क रहेंगीं. साथ ही, एनडीआरएफ की टीमें गंगा नदी में निरंतर पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में शीघ्र राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.









