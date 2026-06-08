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बनारस देहरादून एक्सप्रेस के लोको पायलट से मारपीट-पथराव, जंक्शन पर भारी हंगामा

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में देर रात बनारस देहरादून एक्सप्रेस में रेलवे मेंस यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने ट्रेन में जमकर बवाल किया. आरोप है कि इससे पहले लखनऊ में लोको पायलट के साथ अवैध वेंडर ने मारपीट की थी, जिसके बाद रोजा रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ है. फिलहाल आरपीएफ और जीआरपीएफ में किसी तरह मामले को शांत किया और ट्रेन को आगे की तरफ रवाना किया.

बताया जा रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट राजेंद्र कुमार पावर इंजन से उतरकर एक डिब्बे में टॉयलेट के लिए गए थे. जहां पर गेट न खुलने पर वेंडर के साथ विवाद हुआ था. खबर जब रेलवे मेंस यूनियन से जुड़े कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने शाहजहांपुर के रोजा रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद जैसे ही बनारस देहरादून एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची रेलवे यूनियन से जुड़े कर्मचारी ट्रेन के अंदर घुस गये और उन्होंने दो वेंडरों को पकड़कर जमकर मारपीट की.

इस दौरान मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ ने वेंडरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन यहां जमकर हंगामा हुआ. लगभग 20 मिनट तक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी रही. हंगामें के बाद किसी तरह से सुरक्षा वालों ने मामले को शांत किया. जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. पूरी घटना के कई वीडियो सामने आए हैं.





