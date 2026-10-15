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बनारस के दौरे पर सीएम योगी, पीएम दौरे और एयरशो की तैयारियां परखीं

वाराणसी: काशी में 22 से 25 अक्टूबर तक एयरशो का आयोजन होगा. इसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है. इसी दौरे की तैयारियों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है. सीएम योगी ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी भीड़ के आगमन को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके लिए सुरक्षा के समुचित प्रबंध, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए. सीएम योगी ने दिए ये दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन करने के साथ ही रूट डायवर्जन का बेहतर प्लान सुनिश्चित , पर्याप्त पार्किग व्यवस्था एवं साइनजेज लगवाया जाना सुनिश्चित हो.समुचित बैरिकेटिंग के साथ ही पर्याप्त लाइफ जैकेट का भी प्रबंध हो. किसी भी आकस्मिक स्थिति के दृष्टिगत ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो. घाटों के कि पर्याप्त मोबाईल टॉयलेट आदि भी सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर में आयोजित होने वाले विभिन्न त्यौहारों एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बलो की तैयारी सुनिश्चित किया जाए.एयर शो जैसे बड़े आयोजन के दृष्टिगत एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक, युवक मंगल दल एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़े.

बच्चों से मिले सीएम योगी. (etv bahrat)

सीएम ने पीएम के दौरे एवं एयर शो की तैयारियों की समीक्षा की. (etv bahrat)

सीएम ने पीएम के दौरे एवं एयर शो की तैयारियों की समीक्षा की. (etv bahrat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी दौरे के दौरान काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार पहुंचे.यहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आरती की. इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक किया और षोडशोपचार पूजन कर लोक कल्य़ाण की कामना की.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर बार की तरह इस बार भी काल भैरव मंदिर में मौजूद बच्चों को स्नेह के साथ चॉकलेट दी और उनके पढ़ाई-लिखाई के बाबत बातचीत की.

बाबा विश्वनाथ की पूजा की. (etv bahrat)

काल भैरव की पूजा की. (etv bahrat)

इस दौरान सीएम योगी नमो घाट पहुंचे जहां आगामी दिनों में होने वाले एयर शो का जायजा लिया. दरअसल 22 से 25 अक्टूबर 2026 तक नमो घाट पर आयोजित होने वाले एयर शो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने के दृष्टिगत किये जा रहे व्यवस्थाओं की तैयारियों का नमो घाट पर स्थलीय निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली.

सीएम ने पीएम के दौरे एवं एयर शो की तैयारियों की समीक्षा की. (etv bahrat)

सीएम ने मिर्जामुराद स्थित अरविंद मिल की नई इकाई के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया. वाराणसी दौरे के दौरान मिर्जामुराद के खोचवां गांव स्थित जनता इंटर कालेज के मैदान पर बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा.इसके बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री एक किमी की दूरी तय कर अरविंद मिल पर पहुंचे और तैयारियां देखी. इस इकाई का लोकार्पण 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 100 करोड़ का निवेश और 1000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे. इसके पहले सीएम सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ के 100 वर्ष (शताब्दी समारोह) के विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और संघ के 100 वर्षों की सेवा यात्रा, सामाजिक कार्यों तथा आध्यात्मिक योगदान को सराहा.

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 'याद रखना, एक संन्यासी के जीवन का ध्येय ही होना चाहिए कि धन के निमित्त धर्म नहीं त्यागूंगा और छिड़ गया युद्ध तो बम-गोले भी दागूंगा.' देश और धर्म के लिए किया गया हर त्याग महान है.शांति के समय धर्म का स्वरूप संयम, सौहार्द और लोककल्याण है, लेकिन राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए.भारत सेवाश्रम संघ ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया.राष्ट्रोन्नति को आत्मोन्नति का माध्यम बनाकर संस्था ने आध्यात्मिक साधना को राष्ट्र जागरण और लोककल्याण से जोड़ा है.