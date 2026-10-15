बनारस के दौरे पर सीएम योगी, पीएम दौरे और एयरशो की तैयारियां परखीं
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, 22 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा एयरशो.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:16 AM IST
वाराणसी: काशी में 22 से 25 अक्टूबर तक एयरशो का आयोजन होगा. इसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है. इसी दौरे की तैयारियों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है. सीएम योगी ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारी भीड़ के आगमन को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके लिए सुरक्षा के समुचित प्रबंध, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए.
सीएम योगी ने दिए ये दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन करने के साथ ही रूट डायवर्जन का बेहतर प्लान सुनिश्चित , पर्याप्त पार्किग व्यवस्था एवं साइनजेज लगवाया जाना सुनिश्चित हो.समुचित बैरिकेटिंग के साथ ही पर्याप्त लाइफ जैकेट का भी प्रबंध हो. किसी भी आकस्मिक स्थिति के दृष्टिगत ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो. घाटों के कि पर्याप्त मोबाईल टॉयलेट आदि भी सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर में आयोजित होने वाले विभिन्न त्यौहारों एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बलो की तैयारी सुनिश्चित किया जाए.एयर शो जैसे बड़े आयोजन के दृष्टिगत एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक, युवक मंगल दल एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़े.