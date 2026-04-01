ETV Bharat / state

वाराणसी: स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर दावे बहुत, लेकिन हकीकत कोसों दूर

अधिकारियों के दावे भी बड़े-बड़े हैं, लेकिन दावों की हकीकत इससे परे है. इसके लिए जरूरी है कि बनारस के लोग नगर निगम का साथ दें. स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस को टॉप पर लाने के लिए, बनारसियों को न सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि अपनी आदत को बदलकर, शहर को गंदा करने से खुद को रोकना होगा.

बनारस में गंदगी का आलम सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई जगहों पर है. हां दुकानों के बाहर डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं, जिस पर दुकानदारों की तैयारियां मुकम्मल दिखाई दे रही है. नगर निगम अलग-अलग 10 पॉइंट पर तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इन तैयारी को बचाए रखने के लिए अधिकारी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं.

स्वच्छता सर्वेक्षण का मतलब, शहर को साफ सुथरी और वास्तविक स्वरूप में लोगों के बीच में लाना है, जिसकी वजह से शहर की देशभर में पहचान हो. यही वजह है कि इंदौर हर साल टॉप पर आता है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बनारस में तैयारियों की पोल, तब खुल गई, जब बनारस के अलग-अलग हिस्सों में नगर निगम की तरफ से रखे गए कूड़ेदान का कचरा सड़कों पर फैला मिला.

इस हकीकत को जानने के लिए आज ईटीवी भारत ने शहर का दौरा किया, शहर के कई ईलाकों में नगर निगम के दावे की जांच की. तो सवाल यह खड़ा हुआ, क्या ऐसी ढीली डाली तैयारियों से बनारस टॉप 3 में आ पाएगा? कहीं प्रशासन तो कहीं पब्लिक, दोनों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस अपनी पुरानी रैंकिंग बरकरार रख पाएगा या नही, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर सच में टॉप 3 में आना है तो मेहनत उस हिसाब से ही करनी होगी.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 41 वें नंबर पर था, जबकि 2024 में 17 नंबर पर. लेकिन इस बार बनारस टॉप 3 में पहुंचने का दावा कर रहा है, पर क्या वास्तव में बनारस टॉप 3 के लिए तैयार हैं, या फिर सिर्फ दावे कागजों तक सीमित है.

वाराणसी: किसी भी शहर की पहचान उसकी सुंदरता, स्वच्छता और उसके रहन-सहन से होती है. 10 लाख से ज्यादा, आबादी वाले शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत केंद्र सरकार ने कर दी है, ताकि हर शहर प्रतिस्पर्धा के साथ सुंदर और स्वच्छ हो सके. केंद्र की टीम निरीक्षण के लिए अब शहर पहुंच रही है.



इस संबंध में वाराणसी नगर निगम की अपर नगर आयुक्त सविता यादव का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 12500 नंबर का होगा, जिसमें अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग नंबर डिसाइड किए गए हैं. शहर की आबादी, कितने लोग मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले की स्थिति क्या है, कॉलोनी में ग्रीनरी के साथ कूड़ा फेंकने की आदत, वेस्ट मटेरियल के निस्तारण की व्यवस्था, कमर्शियल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था, कूड़ा कचरा का सड़क पर नही दिखना, इन सारी चीजों की रैंकिंग अलग-अलग डिसाइड होगा. इसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण टीमें समय समय पर अलग-अलग जगह पर आ रही है.

बनारस में भी गुप्त तरीके से इसका निरीक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण की केंद्रीय टीम कर रही हैं और इसे लेकर जल्द ही एक बड़ी टीम यहां आने भी वाली है, जो कुछ दिनों तक रहकर बनारस के स्वच्छता और सुंदरता को अपने मानकों पर रखने का काम करेगी.



इसके लिए नगर निगम कमर कस रहा है और लोगों से अपील कर है कि नगर निगम का साथ दें, कचरा इधर-उधर ना फेक, दुकान के बाहर डस्टबिन रखें. घाटों पर गंदगी ना फैलाएं, शैंपू साबुन का इस्तेमाल गंगा किनारे ना करें. इन सारी चीजों के पालन करने के बाद हम बेहतर नंबर हासिल कर पाएंगे. तभी स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस ऊपर आ पाएगा.



ये है तैयारी

सड़क पर कूड़ा मिलने पर अफसर की जिम्मेदारी होगी.

शहर के किसी भी जोन में कूड़ा मिलने या सफाई में लापरवाही बरतने पर संबंधित जोनल अधिकारी पर एक्शन होगा.

सफाई के साथ सौंदर्यीकरण भी जरूरी है.

सड़कों के किनारे बिखरे पत्थर और ईंटें नही होनी चाहिए.

गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग करके रखना अनिवार्य है.

अस्पतालों को बायोमेडिकल और अन्य तरह के कचरे को अलग-अलग करके ही देना होगा. नहीं तो कार्रवाई होगी

किसी भी कॉलोनी या मोहल्ले में कचरा जमा नहीं होना चाहिए,

दुकानदारों के लिए डस्टबिन अनिवार्य

सफाई और सुंदरीकरण के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ (QRT) का गठन किया गया है.

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक.



वहीं इस बारे में बनारस के लोगों का कहना है कि सिर्फ नगर निगम ही काम करेगा उचित नहीं है, हालेंकि, स्मार्ट सिटी के तौर पर बनारस की पहचान हो चुकी है. इसलिए विभागों को जिम्मेदारी से काम करना होगा. हर रोज शहर में आने वाली बाहर की आबादी को बताना होगा कि उन्हें शहर को गंदा नहीं करना है.

शहर के लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग कचरा फैलाकर चले जाते हैं. ऐसे में होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इसके लिए तैयार करना होगा, ताकि बनारस के लोगों की मेहनत पर बाहर के लोग पानी न फेर सकें.

ये भी पढ़ें: 'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन' के भुगतान पर रोक, कूड़ा उठान घोटाले की जांच के लिए मेयर ने बनाई कमेटी

ये भी पढ़ें: LPG क्राइसिस में भी बनारस के इस महाकिचन में एक दिन भी नहीं बुझा चूल्हा, जानें कैसे पकता है भोजन