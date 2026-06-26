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बनारस सेंट्रल जेल के कैदी बनेंगे योगा ट्रेनर और फैशन डिजाइनिंग के एक्सपर्ट, जेल प्रबंधन का ओपन यूनिवर्सिटी से करार!

प्रोफेशनल कोर्स से जेल में बंद हजारों कैदियों की बदलेगी किस्मत!

प्रोफेशनल ट्रेनिंग होंगे आत्मनिर्भर
बनारस सेंट्रल जेल के कैदियों की बदलेगी किस्मत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: जेल में बंद कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सेंट्रल जेल प्रबंधन ने बड़ी पहल की है. अब कैदियों को एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी. जिससे जेल से बाहर आने के बाद कैदी अपने भविष्य को संवार सके और जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकेंगे.

कैदी बनेंगे ट्रेनर: वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद करीब 2400 कैदियों की किस्मत बदलने वाली है. जेल प्रबंधन ने कैदियों को स्पेशल ट्रेनिंग के जरिेए आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बनाया है. जेल अधीक्षक आरके मिश्रा ने बताया कि, कैदी बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये पहल की है. पहले जेल में प्रोफेशनल कोर्सेज चलते थे, लेकिन धीरे-धीरे इग्नू ने बहुत से कोर्सेज को बंद कर दिया है. जेल में प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने वालों की संख्या हर साल ठीक थी. कोर्स बंद होने की वजह से कैदियों को प्रोफेशनल तरीके से चीजें सीखने का मौका नहीं मिल पा रहा था.

ओपन यूनिवर्सिटी से हुआ करार: वाराणसी सेंट्रल जेल के कैदियों को प्रोफेशनल कोर्सेज का लाभ देने के लिए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अपना सेंटर ओपन करने जा रहा है. कुल 40 प्रोफेशनल और रेगुलर कोर्सेज की शुरुआत यहां होगी.जेल के अंदर फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग सहित कई प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू होंगे. मेडिकल, योग और फिजियोथेरेपी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की टीम ने जेल परिसर का विजिट कर लिया है, और कैदियों के रिस्पॉन्स को देखते हुए यहां सेंटर खोलने पर अनुमति दे दी है. यह सेंटर न सिर्फ कैदियों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिजियोथैरेपी मेडिकल सेवाएं और कंप्यूटर सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की नॉलेज देंगे, बल्कि कई ऐसे कोर्सेज भी हैं, जो पहली बार जेल में संचालित होंगे. इनका लाभ कैदियों को जेल में तो मिलेगा ही साथी जब वह अपनी सजा पूरी करके बाहर निकलेंगे तो बाहरी दुनिया में भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा. और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वह मजबूती से इन कोशिश का लाभ बाहरी दुनिया में ले सकेंगे.

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