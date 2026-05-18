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हड़प्पा-मोहनजोदड़ो से लेकर मुगलकालीन कला की स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन

वाराणसी की शान है बनारस भारत कला भवन. ( ईटीवी भारत )

इस बारे में भारत कला भवन के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रो निशांत ने बताया कि बनारस अपने आप में एक जीवंत म्यूजियम है. यह वह जगह है जहां ईसा पूर्व में भी चीजें मौजूद थी और आज भी मौजूद है.

भारत की स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

इन सबके बीच बनारस की विरासत को भी अब इस म्यूजियम में एक नई और अलग पहचान मिलने जा रही है. भारत कला भवन के सेकंड फ्लोर पर स्थापित दीर्घा में अब नए और पुराने बनारस का एक ही स्वरूप एक जगह पर एक अलग रूप में दिखाई देगा.

भारत कला भवन अपने आप में अनूठा और अद्भुत है और यहां पर हड़प्पा- मोहनजोदड़ो से लेकर अशोक और मुगलकालीन कला की वह स्मृतियां संजोकर रखी गई है, जो देश के लिए बहुमूल्य है.

इतिहास की पुरानी स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

वाराणसी देश-विदेश की समृद्ध विरासतों को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए म्यूजियम स्थापित होते हैं. देश में कई म्यूजियम हैं जहां बड़ी-बड़ी और महत्वपूर्ण चीजें रखी है और ऐसा ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना भारत कला भवन है.

बनारस भारत कला भवन की खूबियों पर रोशनी डालते भारत कला भवन के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रो निशांत. (ईटीवी भारत)

यह स्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में है, जहां जल्द ही बनारस को जानने पहचानने और समझने के लिए एक ऐसी दीर्घा बनने जा रही है, जो आधुनिक बनारस के साथ प्राचीन बनारस को प्रस्तुत करने का काम करेगा.

वाराणसी: आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है. विश्व भर में इतिहास परंपरा और संस्कृति को संजोकर रखने वाले म्यूजियम आज भी प्रासंगिक है. भारतीय इतिहास को और मज़बूती से प्रस्तुत कर लोगों के सामने सत्यता रखने वाले म्यूजियम निश्चित तौर पर इतिहास जाने वालों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है और ऐसी ही एक जगह वाराणसी में है. जिसे भारत कला भवन के नाम से जाना जाता है.

उन्होंने बताया कि वाराणसी के राजघाट में पुरातात्विक उत्खनन 1940 ई. में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कृष्णदेव के नेतृत्व में किया गया था. इसके बाद, 1957 में परीक्षण खाइयां खोदी गईं, और सबसे व्यापक उत्खनन कार्य 1960 से 1969 के बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग के डॉ. ए.के. नारायण और डॉ. टी.एन. राय ने किया था.

पुराने जमाने की स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

उस वक्त यहाँ मिले पुरावशेषों (जैसे मिट्टी के बर्तन, मुहरें आदि) से यह प्रमाणित हुआ कि यह स्थान 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व (महाजनपद काल) से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी (मध्यकाल) तक लगातार बसा हुआ था.

यहाँ खुदाई में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में वाराणसी-अधिष्ठानाधिकरणस्य अंकित एक मुहर मिली थी, जिसका अर्थ वाराणसी नगर प्रशासन की मुहर' है. राजघाट से प्राप्त अवशेषों को 6 सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया गया है.

प्राचीन भारत की स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

उस वक्त की यह सारी चीजें भारत कला भगवान के पास मौजूद है सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कला भगवान के सेकंड फ्लोर पर मौजूद एक कमरे को पहले म्यूजियम के एक्स्ट्रा रूप में दर्शाया गया था लेकिन 100 साल से ज्यादा पुराने भवन होने के कारण उसकी छत से सीपेज होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से वह हिस्सा खुलने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हिस्से को बनारस के एक विशेष दीघा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि बनारस गैलरी के नाम से बनाई जा रही इस स्पेशल दीर्घा में बनारस के राजघाट में हुए खुदाई और वहां मिले पुरातन बनारस के अवशेषों के साथ ही वर्तमान बनारस की संस्कृति परंपरा को दर्शाने का काम किया जाएगा.

स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

यूं कहें कि बनारस की प्राचीनता पौराणिकता और ऐतिहासिकता के साथ वर्तमान बनारस जिसमें बनारस की कला संस्कृति और यहां की कारीगरी जिसमें गुलाबी मीनाकारी लकड़ी के खिलौने यहां के वाद्य यंत्र यहां के रेशम की चीजें व अन्य विस्तृत रूप से उन्हें इस पूरी गैलरी में प्रस्तुत किया जाएगा.

यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को बनारस को कम समय में संक्षेप में जानने का मौका मिलेगा. उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी कि भारत कला भवन जो देश के पुरातन म्यूजियम में एक है वहां बनारस को जानने के लिए एक ही छत के नीचे कम समय में सारी चीज मौजूद हैं.

यह प्लानिंग अब जल्द ही इंप्लीमेंट होने वाली है और नई दीघा तैयार करने के लिए जो भी चीज सुरक्षित रखी गई थी. हमारे स्टोर में उन्हें फिर से तैयार करके इस गैलरी में रखने की अनुमति भी मिली है काम जल्दी शुरू होगा और बनारस गैलरी तैयार करके बनारस को एक विस्तृत और नई पहचान देने की कोशिश भारत के लगभग में की जाएगी.

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल की स्मृतियों को सजोए है बनारस भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

क्या है भारत कला भवन

महामना की कर्मभूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के रूप में हुई थी. इसके प्रथम आजीवन सभापति महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर थे. वर्ष 1950 में यह बीएचयू का हिस्सा बन गया. यहाँ 1,00,000 से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक कलाकृतियां मौजूद हैं.

स्मृतियों को सजोए है काशी का भारत कला भवन. (ईटीवी भारत)

इसमें हड़प्पा काल की वस्तुएं, प्राचीन मूर्तियां, दुर्लभ सिक्के, हस्तलिखित ग्रंथ, और 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच के भारतीय लघुचित्र शामिल हैं. यह संग्रहालय दो मंजिलों में बना है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय लघुचित्र, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक वस्तुएं, बीएचयू के संस्थापक की निजी वस्तुएं मालवीय गैलरी और वस्त्र-आभूषण की दीर्घाएं शामिल हैं.