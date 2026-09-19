ETV Bharat / state

बनारस के आयुर्वेद अस्पताल में अंग्रेजी दवाएं, लिस्ट में 210 औषधियां, मौजूद हैं सिर्फ 17; पढ़िए खास रिपोर्ट

राजकीय आयुर्वेद अस्पताल, चौकाघाट में लंबे वक्त से दवाओं की कमी है. अस्पताल में 13 ओपीडी संचालित होती हैं. जो 17 दवाएं उपलब्ध हैं, इनमें पांच पेट संबंधी बीमारियों की हैं. इसके अलावा खांसी-जुकाम, कफ, भूख न लगने और त्वचा रोग से जुड़ी दवाएं ही फार्मेसी में बची हैं. ऐसे में डॉक्टर को दिखाने के बाद पर्चा लेकर दवा काउंटर पर पहुंच रहे मरीजों को अधिकांश दवाएं बाहर की दुकानों से खरीदनी पड़ रही हैं.

आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है. इसकी बड़ी वजह यह है कि ज्यादा दवाओं या जांच पड़ताल के इलाज बेहतर और लाभदायक मिलता है. यही वजह है कि बनारस के आयुर्वेदिक अस्पताल में भीड़ बढ़ रही है. यहां पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित 210 में सिर्फ 17 तरह की दवाएं ही उपलब्ध हैं. वह भी दर्द, नींद ना आना, पेट दर्द और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों की. जबकि यहां जिले का एकमात्र गठिया निदान केंद्र और पंचकर्म पद्धति का एडवांस सेंटर भी संचालित होता है. इन सब के बाद भी यहां पंचकर्म व अन्य ट्रीटमेंट के लिए तेल की कमी तो है ही, बाहर की दवाओं पर कुछ डॉक्टरों को ज्यादा ही भरोसा है. यहां दवाओं की कमी का फायदा आसपास के दुकानदार उठाते हैं.

वाराणसी: आयुर्वेद पद्धति से इलाज पर लोगों का भरोसा दिन-ब-दिन बढ़ा ही है. इस प्राचीन भारतीय चिकिस्ता पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी समय-समय पर कदम उठाए हैं. जगह-जगह आयुर्वेदिक अस्पताल और कॉलेज खोले गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके. वाराणसी में इसी के तहत साल 1965 में आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना पद्म विभूषण पंडित सत्य नारायण शास्त्री ने की थी. मौजूदा स्थिति ये है कि यहां दूर-दूर से मरीज तो आते हैं, लेकिन इसी अस्पताल में मरीजों को आयुर्वेदिक औषधियों की जगह एलोपैथ की दवाएं दी जा रही हैं. ईटीवी भारत की टीम ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया. मरीजों को भरोसा तो आयुर्वेदिक पद्धति पर है, लेकिन जब उन्हें मूल पर्चे के साथ एक छोटी पर्ची पर अंग्रेजी दवाएं लिखी जाती हैं तो वे खुद को ठगा सा महसूस करते हैं. एक और समस्या अस्पताल में जरूरी औषधियों की कमी की भी है.

आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज पर लोगों के भरोसे का आलम यह है कि यहां रोजाना वाराणसी समेत आसपास के जिलों से 400 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं. इनमें स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान-नाक-गला, बाल रोग, पेट संबंधी बीमारी और घुटने के दर्द समेत विभिन्न रोगों के मरीज शामिल हैं. दवाओं की कमी अस्पताल के दवा काउंटर पर दिखती है. कई बार दूसरे जिलों से आए लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. ओपीडी में दिखाने के बाद उन्हें दवा लेने के लिए दोबारा आना पड़ता है या फिर बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है.

जरूरी दवाएं अस्पताल में हैं ही नहीं (Photo Credit; ETV Bharat)

चीफ फार्मासिस्ट का कहना

अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट विजय प्रकाश वर्मा दवाओं की कमी पर अपनी बात रखते हैं. कहते हैं, अस्पताल के दवा काउंटर पर उपलब्ध दवाओं की सूची चस्पा की गई है. सूची में 17 दवाओं के नाम दर्ज हैं, जबकि वर्तमान में सिर्फ 12 दवाएं ही यहां उपलब्ध हैं. मरीज जब डॉक्टर का पर्चा लेकर काउंटर पर पहुंचते हैं तो उपलब्ध दवाओं की सूची देखकर उन्हें शेष दवाएं बाहर से खरीदने की सलाह दी जाती है. दवा काउंटर पर पांच कर्मचारियों की ड्यूटी है. वह मरीजों को उपलब्ध दवाओं की सूची दिखाकर उपलब्धता बताते हैं. हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं, नेत्र रोगियों और अन्य जटिल बीमारियों से जुड़ी कई जरूरी आयुर्वेदिक औषधियां भी उपलब्ध नहीं हैं.

कौन सी दवाएं हैं उपलब्ध (Photo Credit; ETV Bharat)

मरीजों की परेशानी

बिहार से इलाज करवाने के लिए वाराणसी आए आशीष कुमार का कहना है कि जोड़ों के दर्द व अन्य तकलीफों की वजह से यहां दिखाने आया था. बड़ा नाम सुना था, इसलिए डॉक्टर दिखाया. उन्होंने कुल पांच दवाएं लिखीं, जिनमें से दो दवा ही यहां मिल पाई है. बाकी बाहर से लेनी पड़ेगी. अस्पताल में दवाएं नहीं मिलने के कारण मरीजों को गेट के बाहर स्थित आयुर्वेदिक दवा की दुकानों से खरीदारी करनी पड़ रही है. कई मरीजों का कहना है कि डॉक्टर की लिखी गई दवाओं में एक-दो ही अस्पताल में मिलती हैं. बाकी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं.

व्यवस्था पर नजर (Photo Credit; ETV Bharat)

छोटी पर्ची में लिखी जाती हैं अंग्रेजी दवाएं

यहां सबसे हैरानी की बात यह देखने को मिली कि दवाओं की कमी के बीच कुछ डॉक्टर छोटी पर्ची पर अंग्रेजी दवाएं लिख रहे हैं. यहां कई मरीज ऐसे मिले, जिनके हाथों में अस्पताल के सरकारी पर्ची के साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी. इस पर्ची को देखने से पता चला कि इसमें एंटीबायोटिक और गैस से संबंधित समस्या की अंग्रेजी दवाएं लिखी गई हैं. साथ ही जो आयुर्वेदिक दवाएं यहां उपलब्ध नहीं थीं, उसे बाहर से खरीदने के लिए कहा गया. अस्पताल में कुछ दवाएं ऐसी हैं, जो यहीं के फार्मासिस्ट द्वारा तैयार की जाती है. जिनका उपयोग छोटी-छोटी बीमारियों में होता है. नीम चूर्ण त्वचा संबंधी समस्याओं में, पंचकोल चूर्ण भूख बढ़ाने में और हरीतकी, विभीतकी व आमलकी चूर्ण पेट साफ करने तथा कब्ज जैसी समस्याओं में उपयोग में लाई जाती है.

अस्पताल में मिलने वाली औषधियां (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं प्रधानाचार्य

दवाओं की कमी और डॉक्टर्स द्वारा अंग्रेजी दवाएं लिखने पर यहां के अधीक्षक और प्रधानाचार्य प्रोफेसर डीके मौर्य ने कहा कि यह प्रतिबंधित है. आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण आयुर्वेदिक इलाज के लिए हुआ है, यहां अगर ऐसी गलती हो रही है और अंग्रेजी दवाएं लिखी जा रही हैं तो संबंधित के खिलाफ जांच कर एक्शन होगा. उन्होंने माना कि अस्पताल में इस समय कुछ दवाओं की कमी है. मरीजों की समस्याओं को देखते हुए जरूरी दवाएं मंगाई जा रही हैं. अस्पताल में नई फार्मेसी भी बनाई जानी है. इसके बाद दवाओं का संकट दूर हो जाएगा. बताया कि जो भी दवा महंगी है, उनके लिए आर्डर पोर्टल के जरिए लगाया गया है. इस वर्ष 25 लाख रुपए का बजट दवाओं के लिए है, जिनमें महंगी दवाओ की खरीदारी संभव नहीं हो पाई. इसके लिए मुख्यालय से कहा गया है.

छोटी पर्ची पर अंग्रेजी दवाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहता है नियम

आयुष मंत्रालय के नियम के अनुसार राजकीय आयुर्वेद अस्पताल में एलोपैथी दवा लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित है. दवा सरकारी प्रिंटेड पर्ची पर ही लिखी जाएगी, ताकि रिकॉर्ड रहे. 210 आवश्यक औषधियों की सूची हर अस्पताल में अनिवार्य है, ताकि इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो. आयुर्वेद अस्पताल में गरीब मरीज इसलिए आते हैं क्योंकि दवा फ्री मिलती है. लेकिन यहां पूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं. ऊपर से 500-800 रुपये की अंग्रेजी दवा बाहर से लेना हर के लिए संभव नही है.

यह भी पढ़ें: कैंसर जैसी इन गंभीर बीमारियों में रामबाण है म्यूजिक थेरेपी? एक्सपर्ट्स ने बताया चमत्कारी! जानिए क्या कहती है मेडिकल रिसर्च