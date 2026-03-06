ETV Bharat / state

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन, यूपी में हुआ समर्थन

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश करते हुए 6 मार्च 2026 को इस संदर्भ में घोषणा की.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 7:48 PM IST

लखनऊ: कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक सरकार के लिए गए इस फैसले पर लखनऊ के पेरेंट्स व मनोचिकित्सकों ने अपनी राय रखी है. राजधानी लखनऊ के जिला अस्पताल बलरामपुर अस्पताल के मनोचिकित्सक पी.के श्रीवास्तव ने ईटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि कर्नाटक सरकार का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो रहे हैं. जिसके चलते उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. मोबाइल के अधिक प्रयोग व सोशल मीडिया के प्रयोग से बच्चे कई बार उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए. ऐसे में यदि सरकार ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध किया है तो हम सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए.

पी. के श्रीवास्तव ने बताया कि समान्यत: देखा जाता है कि मोबाइल के प्रभाव से बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं. ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग से वह सामाजिक गतिविधियों से कट जाते हैं, जिसके चलते उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता करने व चीजों को याद करने में दिक्कत होती है. ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम बहुत ही सराहनी है.

लखनऊ के अधिवक्ता वीर सिंह ने बताया कि मैं भी एक पिता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि मोबाइल के प्रयोग से बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. कर्नाटक सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है. हम सभी इसका स्वागत करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखना है, जो उनके मानसिक स्तर व शारीरिक स्तर को कमजोर करें.

कई बार मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से बच्चे प्रभावित होते हैं. ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है, इसका स्वागत करने के साथ मां-बाप को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फोन का कम से कम प्रयोग करें. आज के युग में टेक्नोलॉजी व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बचा नहीं जा सकता है लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि बच्चे इन संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करें क्योंकि कई बार इन संसाधनों के नकारात्मक प्रयोग से बच्चे गंभीर परेशानियों में घिर जाते हैं.

बता दें, मुख्यमंत्री कर्नाटक सिद्धारमैया ने बजट पेश करते हुए 6 मार्च 2026 को इस संदर्भ में घोषणा की. सीएम ने कहा कि मोबाइल के बढ़ते प्रयोग और इसके प्रयोग से बच्चों पर होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है. इसके पहले सिद्धारमैया ने एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान तमाम विश्वविद्यालय की कुलपतियों से इस विषय की चर्चा करते हुए राय मांगी थी. इस दौरान सीएम ने ऑनलाइन गेमिंग व सोशल मीडिया के प्रयोग से बच्चों पर होने वाले प्रभाव की भी चर्चा की थी.

