16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन, यूपी में हुआ समर्थन

16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर बैन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक सरकार के लिए गए इस फैसले पर लखनऊ के पेरेंट्स व मनोचिकित्सकों ने अपनी राय रखी है. राजधानी लखनऊ के जिला अस्पताल बलरामपुर अस्पताल के मनोचिकित्सक पी.के श्रीवास्तव ने ईटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि कर्नाटक सरकार का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने कहा कि आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चे मोबाइल के आदी हो रहे हैं. जिसके चलते उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. मोबाइल के अधिक प्रयोग व सोशल मीडिया के प्रयोग से बच्चे कई बार उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए. ऐसे में यदि सरकार ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध किया है तो हम सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए. पी. के श्रीवास्तव ने बताया कि समान्यत: देखा जाता है कि मोबाइल के प्रभाव से बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं. ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया के अधिक प्रयोग से वह सामाजिक गतिविधियों से कट जाते हैं, जिसके चलते उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता करने व चीजों को याद करने में दिक्कत होती है. ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम बहुत ही सराहनी है.