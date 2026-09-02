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पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल एवं सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी होगा. उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2026 at 10:30 AM IST

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बाड़मेर: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बाड़मेर में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने मंगलवार को आदेश जारी कर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. साथ ही ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक बाड़मेर जिले से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अंदर तक आ रहा है. ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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आदेश के अनुसार बाड़मेर जिले में किसी भी क्षेत्र, जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है. क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा. साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी होगा.

इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर ने बाड़मेर जिले में भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबंध बाड़मेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा.

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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार जिले बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सूंदरा, पांचला, हमीराणी मोती की बेरी, रोहिड़ी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड़, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार सहित तमाम सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा.

इन गांवों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन या विचरण नहीं करें. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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पाक लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक
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