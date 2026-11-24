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प्रयागराज में देर से आने पर बच्चों को स्कूल गेट से लौटाने पर रोक, स्कूलों के लिए सख्त एडवाइजरी

प्रयागराज में देर से आने पर बच्चों को स्कूल गेट से लौटाने पर रोक. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज: जिले के स्कूलों में अब कुछ मिनट की देरी से पहुंचने पर किसी भी छात्र-छात्रा को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकेगा. हाल ही में देरी से पहुंचने पर स्कूल में प्रवेश न मिलने के बाद हुई एक नौ वर्षीय बच्चे की दर्दनाक सड़क दुर्घटना और मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार (24 नवंबर) को सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है.

पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी अर्धशासकीय पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को गेट पर रोकने के बजाय पहले उन्हें सुरक्षित परिसर के भीतर प्रवेश दें, उसके बाद ही कोई अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई करें.

साथ ही, स्कूल खुलने और छुट्टी होने के समय बाहर लगने वाले भीषण जाम और अव्यवस्थित पार्किंग से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठाने को कहा गया है. बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रमुख निर्देश गेट पर नहीं रुकेंगे बच्चे: देर से आने वाले किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं रोका जाएगा और न ही किसी बच्चे को बिना निगरानी के परिसर से बाहर या गेट पर छोड़ा जाएगा. सुरक्षित प्रतीक्षा स्थल: समय से पहले स्कूल पहुंचने वाले या छुट्टी के बाद वाहन का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए परिसर के भीतर ही एक सुरक्षित और निगरानीयुक्त स्थान की व्यवस्था करनी होगी.