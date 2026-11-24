प्रयागराज में देर से आने पर बच्चों को स्कूल गेट से लौटाने पर रोक, स्कूलों के लिए सख्त एडवाइजरी
हाल ही में देरी से पहुंचने पर स्कूल में प्रवेश न मिलने के बाद हुई नौ वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:33 AM IST
प्रयागराज: जिले के स्कूलों में अब कुछ मिनट की देरी से पहुंचने पर किसी भी छात्र-छात्रा को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकेगा. हाल ही में देरी से पहुंचने पर स्कूल में प्रवेश न मिलने के बाद हुई एक नौ वर्षीय बच्चे की दर्दनाक सड़क दुर्घटना और मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार (24 नवंबर) को सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है.
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी अर्धशासकीय पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को गेट पर रोकने के बजाय पहले उन्हें सुरक्षित परिसर के भीतर प्रवेश दें, उसके बाद ही कोई अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई करें.
साथ ही, स्कूल खुलने और छुट्टी होने के समय बाहर लगने वाले भीषण जाम और अव्यवस्थित पार्किंग से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठाने को कहा गया है.
बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रमुख निर्देश
गेट पर नहीं रुकेंगे बच्चे: देर से आने वाले किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं रोका जाएगा और न ही किसी बच्चे को बिना निगरानी के परिसर से बाहर या गेट पर छोड़ा जाएगा.
सुरक्षित प्रतीक्षा स्थल: समय से पहले स्कूल पहुंचने वाले या छुट्टी के बाद वाहन का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए परिसर के भीतर ही एक सुरक्षित और निगरानीयुक्त स्थान की व्यवस्था करनी होगी.
गार्डों की तैनाती: स्कूल खुलने और छुट्टी के समय गेट और आसपास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना अनिवार्य होगा.
स्कूल बस और निजी वाहनों पर सख्ती: चालकों का पूरा रिकॉर्ड: विद्यालयों को अपने यहां आने वाली हर स्कूल बस, निजी वैन, टेम्पो, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा का पूरा विवरण रखना होगा. इसमें वाहन का पंजीकरण नंबर, चालक और परिचालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस व पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित रखनी होगी.
ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध: स्कूली वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और असुरक्षित परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा गया है.
अभिभावकों को सुपुर्दगी अनिवार्य: किसी भी बच्चे को सड़क पर या घर के बाहर माता-पिता या अधिकृत वयस्क अभिभावक को व्यक्तिगत रूप से सौंपे बिना नहीं उतारा जाएगा। यदि मौके पर अभिभावक उपलब्ध नहीं हैं, तो बच्चे को अकेला छोड़ने के बजाय तत्काल परिजनों को सूचित करना होगा. इसके अलावा, वाहन या चालक बदलने की सूचना भी अभिभावकों को देनी होगी.
पुलिस आयुक्त ने कहा है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के लिए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन का सक्रिय सहयोग बेहद जरूरी है.