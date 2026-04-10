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मध्य प्रदेश में 15 साल पुरानी बसों के परिवहन पर लगी रोक वैध, हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश को रखा बरकरार

प्रदेश में 15 साल पुरानी बस के परिवहन पर रोक वैध : हाईकोर्ट ( Etv Bharat )