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सीओ संभल और पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक बढ़ी, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की गई है. पूर्व के अंतरिम आदेश को तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:49 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सीओ अनुज कुमार चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के वहां के सीजेएम के निर्देश पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

​मंगलवार को जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो शिकायतकर्ता यामीन के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया. कोर्ट ने याची के वकील को इस जवाबी हलफनामे पर उत्तर दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख लगा दी और पूर्व के अंतरिम आदेश को तब तक के लिए बढ़ा दिया है.

इससे पहले कोर्ट ने संभल के सीओ अनुज चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम संभल के नौ जनवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. अनुज चौधरी की याचिका के साथ राज्य सरकार ने भी सीजेएम के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका की है. दोनों याचिकाओं को एकसाथ जोड़ दिया गया है.

गौरतलब है कि आलम के पिता यामीन ने तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था. सीजेएम ने बीएनएस की धारा 173(4) के तहत दाखिल इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था. प्रार्थना पत्र में यामीन ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को आलम संभल के मोहल्ला कोट स्थित जामा मस्जिद के पास अपने ठेले पर 'पापे' (रस्क) और बिस्कुट बेच रहा था. उसी दौरान आरोपी पुलिस अधिकारियों ने अचानक भीड़ पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.

प्रार्थना पत्र में संभल के सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर को आरोपी बनाया गया था. सीजेएम सुधीर ने ​अपने 11 पन्नों के आदेश में टिप्पणी की थी कि पुलिस आपराधिक कृत्यों के लिए आधिकारिक कर्तव्य की ढाल का सहारा नहीं ले सकती. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सीजेएम ने कहा कि किसी व्यक्ति पर फायरिंग करना आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं माना जा सकता. सीजेएम ने यह पाते हुए कि प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, निष्कर्ष निकाला था कि सच्चाई केवल उचित जांच के माध्यम से ही सामने आ सकती है.

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