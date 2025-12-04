ETV Bharat / state

अब नहीं होगी सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री: विरोध में उतरे वकील, कहा-कानून वापस नहीं लेने तक जारी रहेगा आंदोलन

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2021 के विरोध में दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत ने बताया कि सरकार ने आम जनता के हितों पर कुठाराघात किया है. सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर सोसायटी के पट्टों की रजिस्ट्री बंद कर दी है. जबकि जयपुर शहर में 80 से 90 प्रतिशत कालोनियां सोसायटी के पट्टों पर ही बसी हुई हैं.

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2021 के विरोध में वकीलों ने नारेबाजी की. वकीलों ने कलेक्ट्रेट परिसर और कलेक्ट्रेट सर्कल के चारों तरफ रैली निकाली और सरकार के खिलाफ विरोध जताया. रजिस्ट्री करने वाले वकील संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को वापस लेने की मांग को लेकर कर रहे हैं. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2021 की अधिसूचना के प्रावधान लागू होने से अब सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. अधिनियम में संशोधन कर कोलाॅनी का 90 ए में भू रूपांतरण होना अनिवार्य किया गया है. इसमें एससी-एसटी, कृषि भूमी के गलत बेचान पर भी लगाम लगाई गई है.

जयपुर: रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2021 के विरोध में वकील गुरुवार को सड़कों पर उतर गए. जयपुर के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में गुरुवार को रजिस्ट्री कार्य बंद कर दिए गए. सोसायटी पट्टों से रजिस्ट्री नहीं किये जाने के विरोध में जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालय एवं राजस्व न्यायालयों में कार्य स्थगित किया गया है.

उन्होंने बताया कि काश्तकार भी अपनी जमीनों पर कालोनियां काटता है, तो उसकी भी रजिस्ट्री सरकार ने बंद कर दी है. एससी-एसटी के लोग अपनी जमीन सोसायटी को देकर कॉलोनी काटते थे. अब ऐसी कॉलोनी की भी रजिस्ट्री इस अधिनियम के अनुसार नहीं होगी. उन्होंने बताया कि यह अधिनियम लागू होने से आम जनता की संपत्तियां खत्म हो जाएंगी. आमजन ऐसी प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकेगा और नहीं घर बनाकर रह सकेगा. गजराज सिंह ने आरोप लगाया कि सोसायटी के लोग अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं. बैक डेट में पट्टे जारी करने से आप जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

गजराज सिंह राजावत ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार जनविरोधी कानून वापस नहीं लेती है, तब तक उप पंजीयक कार्यालय बंद रहेंगे और हमारा आंदोलन भी इसी तरह से जारी रहेगा. किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री नहीं होने देंगे. एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर 80 फीसदी सोसायटी के पट्टों पर बसा हुआ है और यह अधिनियम लागू होने से 80 प्रतिशत लोगों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी. इन लोगों को सरकार ने ही बसाया है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो आने वाले निगम चुनाव में भी हम सरकार को वोट नहीं देंगे. सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा.

सुनील शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन एक्ट-2021 के प्रावधानों से यह बदलाव किया गया है और पंजीयन कार्यालयों ने इसकी पालना भी शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार सोसायटी पट्टों के रजिस्ट्रेशन के समय अब भू-स्वामी को बताना होगा कि जहां प्लॉट खरीदा है, उस भूमि का कन्वर्जन हो गया अथवा वह 90ए में शामिल है.